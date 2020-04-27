مرتضى: خصم نصف مليون من أي لاعب سيظهر مع رامز.. وما فعله مع معلول شروع في قتل

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع عقوبة مالية مغلظة على أي لاعب من فريقه يظهر في برنامج المسابقات الرمضانية مع رامز جلال.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وقال مرتضى منصور عبر قناة صدى البلد: "أي لاعب سيظهر مع رامز جلال في برنامجه سيتم توقيع عقوبة مالية عليه بخصم نصف مليون جنيه".

وأضاف "لا أعرف من سيظهر معه في البرنامج من الزمالك خلال شهر رمضان، ولكني أبلغت اللاعبين بهذا القرار".

وأكمل "أبلغت طارق حامد بهذه العقوبة بنفسي وتقبل القرار".

وواصل "ممنوع ظهور أي لاعب في أي برنامج تليفزيوني إلا بعد الحصول على إذن من إدارة النادي".

وأتم تصريحاته "هذا الفنان يحتجز الضيوف في البرنامج ويعذبهم وما فعله مع علي معلول لاعب الأهلي يعتبر قضية شروع في قتل".

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