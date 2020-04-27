مرتضى: خصم نصف مليون من أي لاعب سيظهر مع رامز.. وما فعله مع معلول شروع في قتل

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 21:59

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع عقوبة مالية مغلظة على أي لاعب من فريقه يظهر في برنامج المسابقات الرمضانية مع رامز جلال.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى منصور عبر قناة صدى البلد: "أي لاعب سيظهر مع رامز جلال في برنامجه سيتم توقيع عقوبة مالية عليه بخصم نصف مليون جنيه".

وأضاف "لا أعرف من سيظهر معه في البرنامج من الزمالك خلال شهر رمضان، ولكني أبلغت اللاعبين بهذا القرار".

أخبار متعلقة
لايف في الجول - ضياء السيد: الأهلي سيكون فائزا لو ضم محمد إبراهيم وباع صالح لـ الزمالك مؤمن سليمان: ألوم على الزمالك تمسكه بـ كهربا.. "عايز الأهلي؟ مع ألف سلامة" اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

وأكمل "أبلغت طارق حامد بهذه العقوبة بنفسي وتقبل القرار".

وواصل "ممنوع ظهور أي لاعب في أي برنامج تليفزيوني إلا بعد الحصول على إذن من إدارة النادي".

وأتم تصريحاته "هذا الفنان يحتجز الضيوف في البرنامج ويعذبهم وما فعله مع علي معلول لاعب الأهلي يعتبر قضية شروع في قتل".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

تقرير: رونالدو يعود لإيطاليا بعد قرار رئيس الوزراء

أحمد بلال: زمالك 6-1 أسهل فريق واجهته

اختبار في البيت - أي هؤلاء توج بدوري أبطال أوروبا؟

مدرب غانا السابق: ولماذا أحتاج السحر لأفوز على مصر؟

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

الزمالك طارق حامد رامز جلال مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
يويفا يمنح الاتحادات المحلية ما يقرب من ربع مليار يورو بسبب كورونا 13 دقيقة | أوروبا
مرتضى: خصم نصف مليون من أي لاعب سيظهر مع رامز.. وما فعله مع معلول شروع في قتل 34 دقيقة | الدوري المصري
أعظم 50 صانع ألعاب في التاريخ.. حضور مصري عربي إفريقي 40 دقيقة | أوروبا
رئيس الاتحاد الأرجنتيني يعلن إنهاء البطولات المحلية 50 دقيقة | أمريكا
هدف لا ينسى - كعب محمد فضل الذي قارع إبراهيموفيتش ورونالدو ساعة | تقرير في الجول
والده: إيجوايين لن يرحل عن يوفنتوس ساعة | أوروبا
تقرير: بعد استدعاء يوفنتوس نجومه.. رونالدو يعود إيطاليا الثلاثاء ويبدأ العزل 2 ساعة | أوروبا
كابيللو ينصح لاوتارو بعدم الانتقال لـ برشلونة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك