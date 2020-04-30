جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك

يرى محمد ناجي "جدو" مهاجم الجونة ومنتخب مصر إن محمد صلاح نجم ليفربول هو الأفضل في تاريخ الدولة، مشيرا إلى أن التتويج بلقب كأس الأمم لن يغير الموقف لأنه في مكانة كبيرة حاليا. وذلك في تصريحاته عبر "لايف في الجول".

وصرح جدو قائلا: "بالتأكيد محمد صلاح الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، هداف الدوري وبطل دوري الأبطال ويقترب من الفوز بالدوري، وسيكون سيء الحظ إن لم يفز به".

وأضاف "بالنسبة لي محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر بالأرقام ولكنني أرفض المقارنات، لأن التاريخ كبير جدا وكل شخص يضع حلقة به، الظروف مختلفة والكرة تتغير، المقارنات ظالمة لمعظم الناس".

وواصل "الكل خدم بلده وناديه بطريقته الخاصة وأسلوبه".

وأكمل "هل يحتاج صلاح للفوز بكأس الأمم مع مصر لكي يكون في مكانة أخرى؟ صلاح وصل بالفعل لتلك المكانة، بطولة إفريقيا ستضيف لقب لتاريخه لكن لن تجعل منه الأفضل أو الأسوأ، لكن إن لم يحققها لا مشكلة سيظل الأفضل في تاريخ مصر سواء حقق البطولة أم لا".

صلاح فاز بجائزة هداف الدوري مع ليفربول موسمين على التوالي، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، وفي حالة استئناف الموسم الجاري فسيكون على بعد خطوة من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن أمر واحد يرغب جدو في تغييره من الماضي، قال: "لم أكن لأوقع مع الزمالك وقت تلك المشكلة لأنني شخص لا أحب المشاكل، أردت أن تسير الأمور بسلاسة وبساطة وحدثت الكثير من المشاكل وقتها، ولم أكن لأحب أن أدخل في كل تلك المشاكل".

وواصل "تصرفت بحسن نية بعض الشيء، على أساس أن الأمور ستسير بشكل طبيعي، لكن كنت صغيرا ولم أمتلك ما يكفي من خبرة".

وأكمل "لا أتحدث عن نادي الزمالك هنا، لكنني لم أحب الطريقة التي سارت بها الأمور، حسام حسن كان زميلي في الاتحاد وكنت سأحب اللعب معه، وحازم إمام شخص مهم جدا بالنسبة لي".

وأتم "لكن لم أحب أبدا كل تلك المشاكل التي حصلت، لم أحب الجلبة والمشاكل التي حدثت كان ذلك مقصدي".

بعد انتصار منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2010، كان جدو لاعب الاتحاد وقتها قد وقع قبل البطولة للزمالك وبعدها للأهلي، وانضم اللاعب إلى الأخير، لتبدأ الأزمة.

تقدم الزمالك بشكوى ضد اللاعب لتوقيعه على استمارات الانضمام للفريق وتم تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق، ووقتها قرر اتحاد الكرة تغريم اللاعب 2 مليون و200 ألف جنيه وإيقافه محليا حتى السداد.

ولعب جدو بقميص الأهلي أكثر من 95 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 4، وتوج مع الفريق بلقبي دوري مصري ولقبي كأس سوبر محلية ولقبي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكونفدرالية بجانب لقبي سوبر إفريقي.

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