حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو أصيب الحكم وتواصل اللعب ليسجل أحد الفريقين هدفا؟

ما زلنا مستمرين في سلسلة "حالات تحكيمية نادرة"، وفيها نستعرض القرار الصحيح في حالات نادرا ما تحدث في كرة القدم.

جمال الغندور الحكم الدولي السابق، يشرح في هذا الحلقة، حالة أخرى نادرة.

ماذا إذا أصيب الحكم وسقط على الأرض، وتواصل اللعب ليسجل أحد الفريقين هدفا؟ ما القرار الصحيح هنا؟

شاهد إجابة جمال الغندور من هنا

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