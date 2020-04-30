مركز اضطراري – طارق السيد كاد يصبح هدافا للدوري

اعتادوا على اللعب في مراكز محددة صنعوا شهرتهم من خلالها قبل أن يُطلب منهم تنفيذ مهام أخرى في مناطق مختلفة من الملعب.

من لاعب وسط لظهير أيمن ومن ظهير أيسر إلى مهاجم ومن مهاجم إلى حارس مرمى. أحيانا لأسباب إضطرارية وأحيانا بأوامر من المدير الفني.

FilGoal.com يقدم سلسلة "مركز اضطراري" لتسلط الضوء على لاعبين غير المدربون مراكزهم لظروف طارئة. منهم من تألق ومنهم من أدرك عدم مناسبة المركز له.

ضيف الحلقة الأولى هو طارق السيد ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر السابق .

عام 2004 وفي أول مباراة لماركو تارديللي مع منتخب مصر ضد ترينداد وتوباجو، وعند إعلان تشكيل الفراعنة؛ تفاجأ الجميع لوجود 3 أظهرة على أرض الملعب. ظهير أيمن مع ظهيرين للجانب الأيسر!

قبل أن تنكشف الفكرة مع بداية اللقاء، ونكتشف أن طارق السيد يلعب كجناح أيسر أمام أسامة حسن وليس كظهير دفاعي لأول مرة في مسيرته، وهو المركز الذي استمر عليه مع تارديللي حتى تمت إقالته من تدريب المنتخب.

طارق السيد شرح كواليس تغيير مركزه، وكيف تأقلم فيه وماذا كان سيحدث لو كان بدأ مسيرته من خلاله لـFilGoal.com

كل الآتى على لسان صاحب القميص رقم 13 لـFilGoal.com

-تارديللي واللعب على الطريقة الإيطالية

"تارديللي كان يعتمد على التأمين الدفاعي وتطبيق الطريقة الإيطالية بشكل قوي، لذلك أراد ظهير أيسر يدافع بقوة في أسلوب لعب 4-4-2. محمد عبد الوهاب كانت لديه تعليمات بالالتزام الدفاعي وتقدمه كان محسوبا. لذا أراد تارديللي وضع لاعب أمامه يقوم بالدور الهجومي بشكل قوي".

"جعلني ألعب كجناح أيسر و(شرفته) في هذا المركز".

"كنت سعيدا لأن اللعب في الجزء الهجومي يجعلني أقدم كل إمكانياتي".

"التعليق الوحيد على فترة تارديللي كان عدم مشاركتي بشكل أساسي، لكن عند مشاركتي كنت (بعمل كل حاجة في الكورة) وكنت سبب في انتصارات المنتخب. اللاعبون كانوا سعداء بما أقدمه".

"شاركت في 9 مباريات من أصل 10 في التصفيات، وسجلت ضد السودان والكاميرون وصنعت أكثر من هدف".

-المصرية للاتصالات واستغلال الخبرات

تألق طارق السيد في هذا المركز لم يغير من مركزه في الزمالك أو في المنتخب بعد رحيل تارديللي، لكنه تغير بعد 5 سنوات بعد رحيله من القلعة البيضاء والانتقال للمصرية للاتصالات تحت قيادة حلمي طولان، الذي دفع به كجناح أيسر، بل وكمهاجم أيضا في موسم 2008-2009.

يقول طارق "حلمي طولان لاحظ أن المصرية للاتصالات ليس قويا بما يكفي لكي ألعب ظهير أيسر، وكان يريد استغلال خبراتي وأن يجعلني ألعب بشكل أقرب للمرمى بعدما شاهد ما قدمته مع تارديللي ومن قبله محمود الجوهري، فقال لي (هتلعب قدام)".

"قلت له (تحت أمرك يا كابتن) ولعبت مع وائل رياض وجيفري ماسا في خط الهجوم. حمدا لله قدمت موسما رائعا وسجلت في مرمى الزمالك والأهلي والمصري".

-فكرة لم تُنفذ

"أثناء فترة أوتو فيستر مع الزمالك، أُصيب الظهير الأيمن للفريق قبل مواجهة المقاولون العرب على ما أذكر؛ ليقرر أوتو فيستر أن أتدرب لمدة أسبوع كامل على اللعب ظهير أيمن".

"قبل المباراة بأسبوع تدربت للعب في الجانب الأيمن لكن أوتو فيستر لم ينفذ فكرته في النهاية".

-هداف الدوري

هل كنت تشعر بارتياح أكثر في اللعب كجناح بدلا من مركز الظهير؟ "نعم. كنت أتمنى أن ألعب كجناح في الزمالك لكي أقدم كل ما لدي، لكن لغياب الظهير الأيسر اعتمدوا علي في هذا المركز. فمركزي الحقيقي لاعب وسط أيسر (هاف ليفت)".

**قديما كانت الفرق المصرية تلعب بخماسي في خط الدفاع مكون من ليبرو وقلبي دفاع وظهيران، وأمامها ثلاثي في الوسط. ارتكاز وأمامه ثنائي وسط أيمن (هاف يمين) ووسط أيسر (هاف ليفت) ثم رأسي حربة.

"كلاعب كرة عليك بتنفيذ ما يطلب منك واللعب في المركز الذي يحدد لك. انت مُسير".

"لو كنت جناحا لفزت بلقب هداف الدوري لموسمين أو 3 مواسم متتالية لأن نسبة تهديفي كانت عالية. كنت أسجل 4 أهداف على الأقل في كل موسم، وسجلت مع الزمالك حوالي 30 هدفا دون تسديد ضربة جزاء واحدة، في حالة تسديدها كنت لأصل لـ50 أو 60 هدفا".

"لكن اللعب مع الزمالك في طريقة 3-5-2 كان يعطيني الحرية أيضا. كنت أقدم هذا الدور على أكمل وجه، لكن التعليقات كانت حول الواجب الدفاعي، لكن في هذه الطريقة يوجد ارتكاز ثابت خلفي لا يتقدم مع قلب دفاع أيسر للتغطية على تقدمي".

"أتواجد في قائمة أكثر 10 مدافعين تسجيلا في تاريخ الكرة المصرية".

"كنت مميزا مع تارديللي".

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