بودكاست "على الخط" - ما معنى شعار برشلونة "أكثر من مجرد ناد".. وقضية كتالونيا

الخميس، 30 أبريل 2020 - 17:06

كتب : إسلام مجدي

بودكاست على الخط

كثير من الأسئلة تدور في عقل المشجع معظمها يكون دائما عن الكواليس من "على الخط" بعيدا عن المستطيل الأخضر.

FilGoal.com يصحبكم في رحلة من خلال حلقات بودكاست "على الخط" ستكون مختلفة تماما، تناقش العديد من الأمور التي تشغل بالكم، مثل ما الذي يدور بين النادي واللاعب أثناء التعاقد؟ كيف يرى الحكام اللاعبين وكيف يتعاملون معهم؟ ما أهمية الإحصائيات في كرة القدم؟ وغيرها من الأمور.

ما الذي يعنيه شعار برشلونة "أكثر من مجرد ناد"؟ ما أهمية النادي بالنسبة لقضية استقلال كتالونيا؟ هل يمكن خلط السياسة بكرة القدم؟

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كل تلك الأسئلة وأكثر نطرحها ونجيب عليها من خلال حلقة اليوم من بودكاست "على الخط".

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