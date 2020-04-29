محمد إبراهيم: أي مدرب يصرح بأن إدارة الزمالك لا تتدخل في عمله لا يقول الحقيقة

قال محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة إن إدارة نادي الزمالك كانت تطالب المدربين بعدم إشراكه في المباريات.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة الزمالك

صرح إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس "قيل عني الكثير طوال تواجدي في الزمالك، انتقادي في كرة القدم حق مشروع للجميع، لكن الأمور الخارجية تصيبني بالضيق مثل مطالبة عدم المدربين بإشراكي في المباريات".

وأشار"كل مدرب عمل في الزمالك كان يقول لي أريد اشراكك في المباريات، ولا أعرف لأسباب معينة، كلهم قالوا لي ذلك بلا استثناء، لقد تلقوا تعليمات من الإدارة بإبعادي لفترة".

وواصل "أي مدرب عمل في الزمالك، ويقول إنه لا يتلقى تعليمات من الإدارة، مخطيء ولا يقول الحقيقة".

واستدرك لاعب المقاصة في ختام تصريحاته "فيريرا كان استثناء، الأمر بالنسبة له منتهي، لا يمكن لأحد التدخل في عمله إطلاقا، كان مثل السيف، لا يعرف الهزار".

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