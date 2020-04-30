خبر في الجول - وزارة الرياضة تخاطب اتحاد الكرة للرد على 6 شكاوى.. "الأولتراس ومدرب المنتخب"

الخميس، 30 أبريل 2020 - 20:29

كتب : وليد الحسيني

الاتحاد المصري لكرة القدم

أرسلت وزارة الشباب والرياضة إخطارا لاتحاد الكرة المصري، طلبت من خلاله الرد على 6 شكاوى بشكل عاجل وبالمستندات.

ووجهت الوزارة خطابها لـ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، للرد على الوقائع التالية: - وفقا لما جاء في نص الخطاب-.

** ما أثير بشأن واقعة تعيين عدد 21 من الصحفيين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالرغم من أن توقيت التعيين لا يتناسب مع الفترة الباقية من عمر الاتحاد وهو ما يكون معه هذا التعيين تم بغير مبرر.

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** ما أثير من مخالفات بشأن عقد الاتحاد مع شركة PUMA للملابس الرياضية.

** ما أثير بشأن تعيين "شباب الأولتراس" مراقبين للمباريات.

** ما أثير بشأن الدورات التدريبية للحكام على VAR.

** ما أثير من مخالفات بشأن تعيين أحد من مدربي المنتخب بنادي وادي دجلة.

** ما أثير بشأن أن إداري المنتخب الأولمبي يعمل بالمملكة العربية السعودية ويتقاضى راتب شهري من الاتحاد المصري بالمخالفة.

وطلبت الوزارة من اتحاد الكرة "الرد على ما جاء بأسرع وقت ممكن على أن يكون الرد مشفوعا بالمستندات على اعتبار الموضوع هام وعاجل"، وفقا لما جاء في نص الخطاب الذي حصل FilGoal.com على نسخة منه.

وعلم FilGoal.com إن اتحاد الكرة يُجهز ردا في الوقت الحالي على خطاب الوزارة الذي خرج في الـ 27 من شهر أبريل الجاري.

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