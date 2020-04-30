أبطال في الجول - خضر التوني.. أقوى رجل في العالم أشاد به هتلر بعد تفوقه على الألمان

بالطبع تعلم الأغلبية (شارع خضر التوني) الشهير بحي مدينة نصر أو الشارع الذي يحمل نفس الاسم بمدينة الاسكندرية، لكن عدد كبير ممن يعلمون باسم الشارع لا يعرفون أسطورة صاحب ذلك الاسم.

خضر التوني بطل مصر في رفع الأثقال وصاحب الميدالية الذهبية بأولمبياد برلين 1936 أمام مرآي ومسمع الزعيم النازي أدولف هتلر الذي أشاد به بعد قهر الألمان.

استمرت حياة التوني لمدة 40 عاما فقط بسبب حادثة مأساوية لكن تلك الفترة كانت كفيلة لحفر اسمه بحروف من ذهب في التاريخ الرياضي المصري بل والعالمي.

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النشأة

ولد خضر التوني في 13 ديسمبر عام 1913 بالقاهرة وكانت هوايته رياضة رفع الأثقال.

اشترك خضر التوني في نادي شبرا الرياضي لممارسة هوايته برفع الأثقال وحقق إنجازات كبيرة على المستوى المحلي.

قرر نادي شبرا إعفاء خضر التوني من رسوم الاشتراك بسبب تفوقه اللافت للنظر.

حقق التوني أول بطولاته وهو بعمر 19 عاما وكسر عددا من الأرقام القياسية المصرية.

أولمبياد برلين وهتلر

واصل التوني أرقامه القياسية، لكن وقتها لم تعترف المؤسسات الدولية بما حققه ظنا أنها بالتأكيد أرقام غير حقيقية.

وشارك التوني في أولمبياد برلين عام 1936 بمنافسات وزن تحت 75 كجم وسط ثقة كبيرة بتحقيق البطلين الألمانيين الميداليتين الذهبية والفضية.

وكان التوني بالفعل على موعد لمنافسة الأسطورة الألمانية رودولف أزماير صاحب الرقم القياسي العالمي في الفترة من 1931 وحتى 1935.

أزماير حصل على ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس عام 1932 بعد تحطيم الرقم القياسي العالمي.

أقيمت المنافسات وسط حضور أدولف هتلر مستشار الدولة الألمانية في المنصة الرئيسية لمشاهدة بطليه رودولف أزماير وأدولف فاجنر يتوجان بأول مركزين.

لكن نجح خضر التوني في تحقيق الميدالية الذهبية لمصر وسط انبهار من الحاضرين بعد نجاحه في تحطيم الرقم القياسي ثلاث مرات في كل رفعة.

وبلغ مجموع رفعات التوني في هذه الدورة 387.5 كجم بينما حصل بطلا ألمانيا على المركزين الثاني والثالث خلف البطل المصري.

أعجب هتلر بما حققه التوني وأشاد به وطالب بحضور التوني إلى المنصة الرئيسية لمصافحته.

وتشير وسائل الإعلام وقتها إلى حديث هتلر مع التوني "كم تمنيت لو كنت ألمانيا، أريدك أن تعتبر ألمانيا وطنك".

تم تسجيل إنجاز التوني في الكتاب الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية وحمل الكتاب توقيعه كما حدث لكل من حصل على الميدالية الذهبية في البطولة.

أرقام قياسية وبطولات العالم

واصل التوني إنجازاته عقب أولمبياد برلين 1936 مما دفع الصحافة العالمية لإطلاق ألقاب عدة عليه أبرزها "أقوى رجل في العالم" و "بطل أبطال رفع الأثقال".

حقق التوني بطولة العالم ثلاث مرات أعوام 1946 و1949 و1950 بينما حصل على برونزية نسخة 1951.

وفي أولمبياد لندن 1948 كان التوني على أعتاب تحقيق الذهبية الثانية في الدورات الأولمبية.

لكن أصيب التوني بالتهاب في الزائدة الدودية وكان على أعتاب الانسحاب من المنافسات.

أصر التوني على خوض المسابقة رغم خطورة الأمر وحقق وقتها المركز الرابع بمجموع 380 كجم.

وحطم التوني 11 رقما قياسيا عالميا طوال مشواره وكانت البداية في أكتوبر 1934.

الوفاة

توفي خضر التوني عام 1956 في منزله صعقا بالكهرباء في حادثة مفجعة.

ففي 22 سبتمبر 1952 كان خلال بناء الدور الثالث للفيلا الخاص به وحاول نزع أحد الأسلاك الكهربائية حتى لا يصطدم بالعمال فتعرض ذراعه الأيسر للحرق.

وفشل أطفاله والعمال في اللحاق به حتى سقط أرضا وتوفي في الحال.

المصدر: تصريحات نجله الأوسط شكري في وثائقي خاص بحياة والده خضر التوني.

التكريم

أطلق اسم خضر التوني على أحد شوارع القرية الأولمبية بمدينة ميونيخ الألمانية تكريما لإنجازاته بعد 36 عاما من إنجازه التاريخي في أولمبياد برلين.

كما أطلق اسم خضر التوني على أحد شوارع حي مدينة نصر وأحد شوارع محافظة الأسكندرية.

كما تم إصدار طابع بوسطة بصورة خضر التوني.

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