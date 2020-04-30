أزمة في كينيا.. الاتحاد يتوج جور ماهيا بطلا ورابطة الأندية ترفض القرار

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم، إنهاء مسابقة الدوري الكيني، وتتويج فريق جور ماهيا بطلا للمسابقة.

وأصدر الاتحاد الكيني لكرة القدم، بيانا رسميا، يعلن فيه إنهاء مسابقة الدوري الكيني قبل خمس جولات من نهايتها، واعتماد فريق جور ماهيا بطلا للمسابقة.

قرار الاتحاد الكيني قوبل بالرفض من قبل رابطة الأندية الكينية، والتي أصدرت بدورها بيان ترفض فيه القرار.

وحسب بيان رابطة الأندية، فإن القرار يأتي بسبب انتهاءهم بالفعل من وضع خطة لاستئناف المسابقة، واستعدادهم لتدقيمها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد طلب الكاف من الدول بإرسال خريطة لمستقبل الدوريات.

جور ماهيا كان يتصدر المسابقة برصيد 54 نقطة وقت توقفها، وقبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وسيعد التتويج هو الـ19 في تاريخ جور ماهيا، كأكثر الفرق تتويجا باللقب في كينيا تاريخيا.

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