فيديو في الجول – قصة أدم حجاج جامع كرات الزمالك صاحب اللقطات التاريخية

الخميس، 30 أبريل 2020 - 12:30

كتب : آلاء عُمر

أدم حجاج جامع كرات الزمالك

اعتادت جماهير الزمالك في الأونة الأخيرة، رؤية أدم حجاج في الملعب خلال مباريات فريقها.

جامع الكرات الصغير يلعب في ناشئين الزمالك، وربما يكون أحد لاعبي الفريق الأول مستقبلا، لكنه اكتسب شهرته بالفعل في عمر صغير.

FilGoal.com قابل أدم حجاج ناشئ الزمالك، ليروي بنفسه قصته، والمواقف التي مر بها في مباريات الفريق الأبيض.

شاهد الفيديو من هنا.

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