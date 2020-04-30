خيمة في الجول - محمد ممدوح هاشم يتحدث عن سر ارتباط جماهير الزمالك باليد.. وفرص مصر في ميدالية أوليمبية

يثق محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق دينامو بوخارست في قدرة المنتخب ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2021 المقرر إقامته في مصر.

وقال هاشم في برنامج (خيمة في الجول) عبر إنستجرام: "إذا تم سؤالي عن قدرة مصر في مونديال 2021 قبل عامين أو ثلاثة كنت سأتمنى التواجد ضمن أفضل 8 لاعبين كطموح".

وأضاف "أما الآن فلا، لدينا إمكانية لبلوغ المربع الذهبي، ولم لا؟ الجميع شاهد الفريق ومستواه في بطولة العالم وبطولة إفريقيا".

وأوضح "لدينا لاعبين مميزين الفترة الحالية، وعلى سبيل المثال منتخب السويد بقوته وتاريخه يمكننا فوزه الآن لذلك الأمر ليس بعيدا".

دينامو بوخارست والعودة للزمالك

وبالحديث عن خطوته المقبلة بعد دينامو بوخارست قال هاشم: "عقدي مستمر لموسم آخر وبعدها سأحدد طريقي".

وشدد "بالتأكيد سأعود يوما ما إلى بيتي الذي صنعني وهو نادي الزمالك لرد الجميل ولكن لا أعلم متى".

وأضاف "أريد تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، والاحتراف يغير من عقلية اللاعبين بشدة ويساهم في رفع المستوى".

وعن الفوز بالبطولة أول مرة قال: "كانت بعد خسارة محمد صلاح مع ليفربول لقب دوري الأبطال أمام ريال مدريد".

وتابع "شعرت أننا سنفوز في اليوم التالي باللقب وكنت متحمسا لتلك المباراة، حتى أنني أبلغت لاعب في الفريق خسر 4 نهائيات من قبل أن هذه ستكون البطولة الأولى له".

وتابع "حاليا دوري اليد متوقف في رومانيا ولم يتم اتخاذ نهائي لكن مستمرون في التدريبات المنزلية".

علاقة جمهور الزمالك وفريق اليد:

وعن سر العلاقة التاريخية مع جمهور الزمالك قال هاشم: "بدأ الأمر عام 2009 تقريبا".

وأضاف هاشم "كانت هناك أزمة في النادي وهناك لاعبون في فريق اليد لم يحصلوا على باقي مستحقاتهم حتى الآن".

وشدد "رغم تلك الأزمات كان الفريق يفوز فشعر الجمهور أنهم على قدر المسؤولية وبدأت العلاقة التاريخية وكنا نجدهم في المطار ومدرجات الصالة إن إمكن".

وتابع "بعد ذلك كنت أذهب لمشاهدة مباريات كرة القدم مع بعض اللاعبين فتقربنا أكثر".

وأوضح "كنا ننتظر البطولات الخارجية ونقاتل للفوز بها من أجل لحظة استقبال الجماهير".

وأضاف "جمهور الزمالك رائع ولحظات استقباله لنا لا توصف".

الاحتراف والأهلي

وبسؤاله كونه لاعب محترف هل يقبل الانضمام إلى الأهلي في بطولة ولو قارية قال هاشم: "الأهلي فريق كبير وهذا ليس مجرد كلام من أجل (الشو) لكنه حقيقة".

وشدد "لكن من الصعب أن ألعب للأهلي كوني زملكاوي ومنتمي بشدة لنادي الزمالك منذ الصغر".

وأوضح "في الأهلي يعلمون ذلك، ولهذا لم يتم عرض الأمر عليّ من قبل ولا أعتقد أنهم سيعرضون بسبب علمهم بانتمائي للزمالك".

وكشف "والدي كان في الفريق منذ طفولتي وهو من أسس جيل حمادة الروبي وحسين زكي وحسن يسري وغيرهم".

وتابع "لذلك نتعامل كعائلة في كرة اليد بالزمالك، الجميع يعرف بعضه جيدا".

وعن نصيحته ليحيى الدرع بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم أجاب "بالتأكيد أتمنى له التوفيق أيا كان قراره".

وكشف "أبلغته بعرض احتراف الموسم الماضي ولكنه لم ينته وقتها من دراسته فقرر الانتظار".

وأوضح "لديه قدرة على اللعب والتألق في أوروبا، وأتمنى احترافه بالتأكيد لأن ذلك سيساهم في رفع مستواه".

وشدد "الزمالك يمكنه التعاقد مع لاعب آخر مميز في نفس المركز من اللاعبين الشباب ووقتها لن يتأثر".

القائمة التاريخية

وأجاب هاشم أخيرا عن أفضل اللاعبين تاريخيا في كرة اليد بالنسبة له.

واختار محمد ممدوح هاشم قائمة لمزيج بين اللاعبين الذين لعب معهم ومن سبقوه.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: حمادة الروبي - النقيب - الهنداوي

جناح أيسر: كريم شكري - بكار

ظهير أيسر: حسين زكي - علي زين

صانع ألعاب: حسن يسري - إسلام حسن - يحيى الدرع

ظهير أيمن: الأحمر - حماصة - يحيى خالد

جناح أيمن: شريف مؤمن - محمد سند

الدائرة: جوهر نبيل - هاني الفخراني

الدفاع: حسن عواض - إبراهيم المصري

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