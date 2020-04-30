ليكيب: اعتماد باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

الخميس، 30 أبريل 2020 - 13:13

كتب : FilGoal

تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

اقترب باريس سان جيرمان من التتويج ببطولة الدوري الفرنسي للموسم الجاري حسب التقارير الصحفية اليوم الخميس.

وحسب دونميجيتي جويل مساعد رئيس تحرير صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن رابطة الأندية الفرنسية قررت اعتماد باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي بالفعل.

حسب جويل، فإن قرار الرابطة جاء بالرجوع لنسب النقاط التي حصل عليها كل فريق من المباريات التي لٌعبت بالفعل، وبالتالي قرروا على أساسها اعتماد الجدول الحالي للمسابقة وقت توقفها.

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التتويج سيكون هو التاسع لباريس سان جيرمان تاريخيا -ليتساوى مع مارسيليا كثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا خلف سانت اتيان بفارق لقب واحد-، والثالث على التوالي لفريق العاصمة الفرنسية.

ويعني القرار بأن فريقا أوليمبيك مارسيليا، وستاد رين، سيتأهلا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بجانب باريس سان جيرمان.

وسيغيب أوليمبيك ليون عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 1997.

ليكيب لم تكشف عن موقف الهابطين للموسم الجاري في فرنسا، إذ كشفت بأن الرابطة ستشكف عن موقفهم في الساعات المقبلة.

وتحتل فرق نيم أوليمبيك، وأميان، وتولوز مراكز المؤخرة في الدوري الفرنسي والتي تهبط بأصحابها للدرجة الثانية، في الوقت الحالي.

كان الدوري الفرنسي قد توقف يوم 8 مارس الماضي بعد مباراة ليل وليون في الجولة الـ28 من البطولة، على خلفية تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

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باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مارسيليا
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