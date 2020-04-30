اختفوا في ظروف غامضة - حسين غنيم.. الشاهد على مئوية تريكة والذي منعته الإصابة من مزاملة صلاح

عاد مانويل جوزيه للمرة الثالثة ليتولى تدريب الأهلي لإنقاذ الفريق من خسارة الدوري في موسم 2010/2011 الشهير بعد التأخر عن الزمالك في جدول الترتيب.

حسين غنيم النادي : الإنتاج الحربي الأهلي

كل الجماهير الحمراء كانت تنتظر مباراة الأهلي ومصر للمقاصة بفارغ الصبر، كونها الأولى للساحر البرتغالي مانويل جوزيه مع الفريق.

وأيضا كانت تنتظر الجماهير أن يسجل محمد أبو تريكة نجم الفريق هدفه رقم 100 في الدوري ليدخل نادي المائة.

وبالفعل سجل أبو تريكة هدفه رقم 100 في الدوري من ركلة جزاء، وانتهت المباراة بالتعادل في الدوري الذي عاد فيه الأهلي من بعيد وحقق اللقب.

ولكن في هذه المباراة شارك أحد الشباب مع الأهلي وقدم أداء جيد، قبل أن يتوقف النشاط الكروي في مصر بسبب ثورة يناير.

حسين غنيم.. الظهير الأيمن الشاب الذي لعب المباراة وقدم مستوى جيد لكن التركيز الأكبر في هذه المواجهة كان على جوزيه وأبو تريكة.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو حسين غنيم الظهير الأيمن السابق للأهلي.

FilGoal.com تواصل مع حسين غنيم للحديث معه عن كواليس فترة تواجده في الأهلي وكيف رحل وماذا حدث له بعد مغادرة القلعة الحمراء.

وكل ما يلي جاء على لسان حسين غنيم في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"انتقلت إلى الأهلي من نادي الجمارك في بورسعيد وعمري 13 عاما بعدما شاهدني عادل عبد الرحمن وشجعني بقوة حتى وصلت للعب مع الفريق الأول".

"تولى جوزيه تدريب الأهلي وبسبب انضمام اللاعبين الأساسيين لمنتخب مصر المشارك في دورة حوض النيل، تم تصعيد عدد من الناشئين لتدريبات الفريق الأول وكنت من بينهم".

"ظللت لفترة أتدرب مع الفريق الأول وأخوض المباريات مع الشباب وجوزيه كان يتقنع بقدراتي، ولكن بعد ذلك رحل عقب حادثة بورسعيد وتولى حسام البدري المهمة الفنية وطلبت منه تحديد مصير خاصة أن أحمد فتحي كان الظهير الأيمن الأساسي".

"وأكد لي البدري أنه يحتاجني معه في الأهلي وشاركت مع الفريق في معسكر الإعداد في تركيا ولعبت الكثير من الوديات ولكن الأمور لم تتطور وتكرر الموقف ذاته معي بعد تولي محمد يوسف تدريب الفريق".

"وفي إحدى المباريات الودية ضد المريخ السوداني قدمت أداء مميز للغاية وتلقيت مفاوضات من النادي السوداني للانضمام لهم".

عرض المريخ والرحيل

"وسألت هادي خشبة عن إمكانية انتقالي للمريخ وأعرب عن موافقة الأهلي على ذلك لأنهم يريدون أن أشارك بصفة أساسية، ورغم أن المريخ أرسل عرضا ماليا جيدا لضمي إلا أن الأهلي رفض رحيلي".

"بعد عدة أيام حدثت أزمة في عملية قيد اللاعبين ورحلت عن الأهلي بشكل نهائي".

"مع الأهلي حققت لقب الدوري المصري مرة واحدة وقدمت عدة مباريات جيدة".

ماذا بعد الأهلي

"وقعت مع نادي الإنتاج الحربي ولكني تعرضت لإصابة ونشب خلاف بيني وبين خالد مهدي مدير الكرة وتسبب في رحيلي عن الفريق".

"دخلت في مفاوضات مع طنطا ولكنها لم تكتمل، ثم وقعت مع الترسانة بقيادة علي ماهر لكنه رحل بعد 3 مباريات، ثم انتقلت إلى المنصورة، قبل أن يستقر بي المطاف في نادي الشمس الذي أخوض معه موسمي الثاني".

سوء حظ

"صادفني سوء حظ عدة مرات لكني راض بما كتبه الله لي، في البداية تعرضت لإصابة في صابونة الركبة مع الأهلي وتم علاجها بشكل خاطئ، وهي التي تسببت في غيابي لفترة طويلة بعد أن ظهرت بشكل جيد في بداية مشاركاتي مع الفريق".

"هذه الإصابة حرمتني من اللعب لفترة أطول مع الأهلي وتسببت في عدم مشاركتي في كأس العالم للشباب في 2011 مع محمد صلاح لأنني كنت واحدا من هذا الجيل وكنت انضم للمنتخب بشكل مستمر".

أبو تريكة الأقرب

"أبو تريكة نموذج فريد ولا أنسى مساندته الدائمة لي، وفي إحدى المرات فوجئت أنه يطلب رقم هاتفي وفي اليوم التالي اتصل بي ووجه لي الدعوة للحضور إلى منزله للإفطار خلال شهر رمضان".

"وبعد ذلك علمت أنه كان حريصا على استضافة اللاعبين الشباب والمغتربين في منزله بصفة مستمرة خاصة الناشئين لدعمهم وربطهم أكثر بباقي اللاعبين والنادي الأهلي، فهو كان نجم الشباك لكرة القدم المصرية وقتها".

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