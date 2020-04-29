دي بروين: اختلاف الآراء منح صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. لا يوجد قلة احترام للاعبي سيتي

لا يؤمن كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بأن هناك قلة احترام للاعبي مانشستر سيتي بشأن عدم فوزهم بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من تتويج سيتي بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة لم يفز أي لاعب بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.

وقال دي بروين لموقع "ذا أثليتيك" الأمريكية: "لا أعتقد أن هناك قلة احترام لعناصر مانشستر سيتي ، هناك فرص لدينا للفوز بالجائزة ولكننا لا نعلم فيم يفكر المصوتين".

"قبل عامين ربما كنت أستطيع الفوز لكنني أتفهم كيف فاز محمد صلاح بالجائزة".

وواصل "ربما لدي فرصة خلال السنة الجارية أن أفوز بها، هناك أيضا لاعبين آخرين ممن حظوا بموسم رائع".

وأتم اللاعب البلجيكي "أنا لست مشغولا حقا بمن فاز أو لا كل شخص لديه وجهة نظر مختلفة وهذا هو أجمل شيء في كرة القدم إنه لا يفكر الناس بنفس الطريقة وهناك وجهات نظر مختلفة".

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