فيفا 20 - كيف تلعب بـ ليفربول "الأفضل في كل شيء"

لن تجد صعوبة في اللعب عندما تختار فريق ليفربول في لعبة FIFA20، لأن العملاق الإنجليزي سيسهل مهمتك كثيرا لما يمتلكه من مجموعة مميزة من اللاعبين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

فريق متكامل في كل شيء، دفاع قوي وخط وسط قوي وهجوم ناري، فماذا يحتاج اللاعب أكثر من ذلك.

كيف تلعب بـ ليفربول في FIFA20، وكيف تستغل جميع إمكانيات الفريق لتحقيق الفوز على أصدقائك أو حتى عندما تلعب بشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت؟

هذا ما سوف نعرفه معا.

ويواصل FilGoal.com تقديم سلسلة تقارير عن لعبة FIFA20وهذه المرة سنلقي الضوء على الفرق الكبرى في اللعبة والطريقة الأفضل للعب عندما تختار أحد الفرق الكبرى.

وهذه المرة سنشرح كيف تلعب بفريق ليفربول في FIFA20. وما هي نقاط قوة الفريق.

قبل الحديث عن ليفربول عليك أن تتذكر أبرز النقاط الهامة بشأن لعبة FIFA20 لأخذها في الاعتبار وأنت تلعب بأي فريق، وما هي مميزات وعيوب اللعبة.

لمعرفة أبرز نقاط FIFA20 وأهم مميزات وعيوب اللعبة من هنا

1- ليفربول هو أكثر الفرق في لعبة FIFA20 اكتمالا وقوة، وجميع مراكز الفريق يوجد بها لاعبين مميزين لذلك عندما تختار ليفربول ستجد اللعبة أكثر سهولة عكس إذا لعبت بأي فريق آخر.

هجوم ليفربول يضم 3 من أفضل اللاعبين في لعبة FIFA20 وهم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، وستجد هذا الثلاثي يهاجم بقوة وأيضا يعود للدفاع.

2- عندما تختار ليفربول أفضل طريقة للاعتماد عليها هي التشكيل الافتراضي للفريق بوجود فيرمينو مهاجم وهمي. مع الدفع بالمدافع جوميز بدلا من جويل ماتيب لأنه أسرع منه.

لن تحتاج تثبيت الظهيرين الأيمن والأيسر للتغلب على سرعة مهاجمي الخصوم لأن الثنائي أرنولد وروبرتسون بالفعل ينفذ دوره بشكل مميز في الهجوم والدفاع، ويمتاز أيضا بالقوة والسرعة والقدرة على التحمل.

3- عندما تختار ليفربول فأنت اخترت أن تلعب بأفضل مدافع في لعبة FIFA20 على الإطلاق، وهو فيرجيل فان دايك.

عندما يلعب أي مهاجم أمام المدافع فان دايك يجد الأمور صعبة للغاية لأنه أقوى مدافع في اللعبة بشكل عام.

كذلك يمتاز فان دايك بالسرعة والقدرة على التحمل ولن تحتاج لتبديله في الشوط الثاني.

4- خط الوسط يضم الثلاثي فابينيو الذي يلعب أمام المدافعين، ثم هيندرسون وفينالدوم وهذا الثلاثي يمتاز أولا بالقوة البدنية والقدرة على التحمل حتى نهاية المباراة وقوة التسديد والسرعة عند فينالدوم.

أيضا ستجد هذا الثلاثي يشارك باستمرار في الهجمات ويتقدم لمنطقة الجزاء ويعود سريعا للدفاع، ولكن احذر لأن مستواهم البدني سينخفض في الشوط الثاني.

5- في الهجوم حدث ولا حرج، انت تلعب بالثنائي محمد صلاح وساديو ماني وهما من أفضل اللاعبين في FIFA20 بشكل عام.

ما يميز صلاح وماني ليس فقط السرعة، ولكن أيضا القوة البدنية والمهارة والتحكم في الكرة وعدم انخفاض مستواهم البدني سريعا.

ستجد أيضا صلاح وماني يعودان للخلف في أي هجمة على فريقك للمشاركة في الدفاع مع الظهيرين أرنولد وروبرتسون.

صلاح سرعته 92 ولديه قدرة تحمل 85، بينما سرعة ماني 93 وقدرته على التحمل 88، وهذا يجعل الثنائي قادرا على إكمال المباراة لنهايتها بمستوى جيد.

6- في الشوط الثاني وبسبب الاشتراك في الهجوم والدفاع سينخفض مستوى ثلاثي خط الوسط، وسيكون أمامك 4 خيارات للدفع بهم واختيار 3 لاعبين من بينهم لإشراكهم بدلا من فينالدوم وهيندرسون وفابينيو وهم جيمس ميلنر وتشامبرلين ونابي كيتا وشاكيري.

7- أخيرا عندما تلعب بليفربول ستجد معك مهاجم من طراز مختلف وهو فيرمينو.

يمتاز فيرمينو في FIFA20 بالقدرة على العودة لوسط الملعب وبناء الهجمات والتحرك خلف المدافعين.

كذلك يمتلك قدرة كبيرة على إنهاء الكرة أمام المرمى بشكل جيد بالقدمين والرأس وفي أي وضع، ويسدد بقوة أيضا من مسافات بعيدة، وكل هذا يمنحك أفضلية عندما تختار اللعب بليفربول.

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