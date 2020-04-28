أراب يونيدو.. الكرة في بنما تعرف اللغة العربية

بتلك الكلمات ينشد أنصار نادي "ديبورتيفو أراب يونيدو" في بنما أغنية النادي، لما لا وهم الأفضل في البلاد رغم مرور 26 عاما فقط على تأسيس النادي.

في 28 أبريل 1994 أُسس نادي "ديبورتيفو أراب يونيدو" أي "العربي المتحد" في بنما للمنافسة في المسابقات المحلية ويبدأ اليوم عامه الـ 26.

نادي آخر في الأمريكتين يسير على خطى "بالستينو" التشيلي الذي يمثل الجالية الفلسطينية ويناضل من أجل القضية في بقعة أخرى من العالم.

أتليتكو الأرجنتين

تقع بنما دولة في قارة أمريكا الشمالية وهي الأقرب لأمريكا الجنوبية، يعيش 12% فقط من السكان الأصليين، والبقية من الجاليات والمهاجرين.

الدولة تعرف الإسلام منذ القرن السادس عشر بسفر بعض القبائل من إسبانيا، وكذلك هجرة عدد كبير من أهل لبنان وشبة الجزيرة الهندية في السنوات الأولى من القرن الـ 20.

وتعّد مدينة كولون مركزا للمسلمين في بنما والذي خرج منها نادي "أراب يونيدو".

في 1990 بدأ النادي مسيرته الرياضية تحت اسم أتليتكو الأرجنتين من قِبل المهاجرين العرب لفرق الشباب والناشئين تحت 12 و15 و17، ومن ثم بدأ الفريق يشارك في دوري المقاطعات.

في عام 1993 شارك الفريق في دوري الهواة واحتل المركز الرابع، وبعد عام قرر الاتحاد البنمي إقامة مسابقة محترفة تحت اسم (LINFUNA) موازية للدوري.

في ذلك الحين تواصل إراسمو ويليامز مع جيراردو سابات ليرعى النادي، ومن ثم قرر تغيير اسم النادي لـ " أراب يونيدو" أي العربي المتحد، ممثلا للجالية الفلسطينية والعربية في البلاد.

بداية السيطرة

وفي 28 أبريل 1994 تحول اسم النادي من أتليتكو الأرجنتين إلى نادي يونيدو أراب، وحقق لقب الدوري (LINFUNA) مرتين عامي 1994 و1995.

وفي عام 1996 بعدما رأى الاتحاد المحلي قوة الفريق وحاجتهم لتواجد فريق يمثل مقاطعة كولون في المسابقة، شارك الفريق لأول مرة في مسابقة الدوري المعتمدة في البلاد (ANAPROF) وفازوا بلقب الدوري موسم 1998-99 بنتيجة 3-0 في المباراة الفاصلة وأنهى سلسلة فريق تاورو الذي حقق اللقب 3 مرات خلال 4 مواسم.

وفي وقت لاحق بُني استاد أرماندو ديلي فالديس في منطقة كولون والذي يتسع لما يزيد عن 1000 متفرج وبدأ الفريق منذ ذلك الحين المنافسة بقوة محليا وقاريا في دوري أبطال الكونكاكاف.

رغم اسم الفريق، إلا أنه لم يحظ بأي لاعب عربي من قبل يلعب في صفوفه، إذ ضم محترفين من الأرجنتين وكولومبيا وأورواجواي وإيطاليا واليابان.

الأفضل في البلاد

يسيطر النادي على كافة الجوائز والألقاب والأرقام الفردية في بنما قاريا ومحليا.

حقق الفريق لقب الدوري 15 مرة كأكثر فريق تتويجا باللقب، وهو الوحيد الذي حقق لقب الدوري 3 مرات متتالية محققا أبرتورا 2001، وكلاوسورا 2001 وأبرتوروا 2002.

وتصدر الفريق ترتيب أفضل ناد في قارة أمريكا الشمالية وفقا للاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء لعام 2009 والأفضل في القارة بين أبريل 2009 ومارس 2010.

وحقق الفريق الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في البطولات الرسمية على مستوى الكونكاكاف، خلال كأس UNCAF Interclub 2002 (المؤهلة لأندية أمريكا الشمالية لكوبا ليبرتادوريس)، إذ سحق ديبورتيفو جالابا بنتيجة 19-0.

ويعد صاحب أفضل ممثل للبلاد في البطولات القارية، إذ وصل إلى ربع النهائي دوري أبطال الكونكاكاف في نسخ 2010، 2014 و2017.

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