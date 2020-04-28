حازم إمام: أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة مستمرة حتى الآن.. ولم أتدخل لهذا السبب

كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أيضا عن عدم انتهاء أزمة محمد صلاح نجم ليفربول مع الجبلاية.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان هناك أزمة كبيرة بين محمد صلاح واتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، وما زالت مستمرة حتى الآن".

وأضاف "كان يجب علينا سؤال محمد صلاح قبل وضع صورته على الطائرة قبل كأس العالم الأمر الذي كان بداية شرار ة الأزمة".

وأكمل "هذه الأزمة أثرت على أداء محمد صلاح في مباراة السعودية خلال كأس العالم 2018، وظهر ذلك خلال احتفاله بالهدف الذي سجله في اللقاء".

وواصل تصريحاته "علاقتي بصلاح شخصية أكثر منها علاقة عمل أو لاعب يتعامل مع عضو اتحاد كرة قدم".

وعن لماذا لم يتدخل لحل الأزمة قال: "أنا أفصل بين الصداقة والعمل والملف في تلك الأزمة كان مع رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة".

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