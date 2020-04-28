هدف لا ينسى - مدفع حمزة الجمل المدمر

أفضل مسدد بالقدم اليسرى في تاريخ الكرة المصرية؟ ربما. لكن لا خلاف أن تصويبات حمزة الجمل كان التصدي لها مستحيلا.

لطالما سجل المدافع المخضرم العديد من الأهداف الرائعة مستغلا قوة قدمه اليسرى التي كانت ترسل الكرة كأنها دانة مدفع لتدمر المرمى.

هدف لا ينسى - الحلقة الخامسة

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لكن في تلك المباراة التاريخية التي قضى فيها حمزة على أحلام سيد البلد في كأس مصر بتسجيل ثلاثية، كان الهدف الثاني للاعب منتخب مصر السابق لا ينسى.

فمن وضعية صعبة لجسمه، استطاع تسديد الكرة بكل قوة لتغرد في الشباك مسجلا ذلك الهدف الرائع.

2 يوليو 1995.. الإسماعيلي 4 الاتحاد 2.. ربع نهائي كأس مصر

يروي حمزة عن هدفه الرائع بالقول لـFilGoal.com:"كنت آخر لاعب في الفريق، ليبرو، كنا نلعب بأسلوب 3-5-2. مهاجمو الإسماعيلي كانوا رائعين، لكن الرقابة اللصيقة والتكتل الدفاعي جعل مهمتهم صعبة، وكان المدرب يلجأ لحل التسديد".

ويواصل الجمل "دائما كنت أنتظر التوقيت المثالي للتقدم ومن ثم التسديد، لإتقاني ذلك. في ظل تراجع الاتحاد لمنطقة جزائه كنت أتقدم بحرية لوسط الملعب، وفي الهدف الثاني وصلت الكرة لعصام عبد العال ليمررها لي قبل أن أسدد في المرمى".

واستمر "قراري كان واضحا، التسديد. سجلت هاتريك من كرات متحركة وأنا لاعب مدافع، هذا لا يحدث كثيرا، ربما تجد مدافعا يسجل كثيرا لكن من كرات ثابتة أو ركلات جزاء. المدرب شحتة ومعه علي أبو جريشة كانا دائما يطالباني بالتقدم للتسديد، وحين يراني زملائي متقدما يمنحونني الكرة لأسدد".

وأتم "المدرب شحتة لم يكن يمدح اللاعبين كثيرا بعد المباريات، لكن في حديثه لزملائه وأصدقائه دائما كان يشيد بي".

مشوار الدراويش الرائع في البطولة توقف في الدور نصف النهائي، ركلات الترجيح اختارت غزل المحلة، قبل أن يخسر الأخير في النهائي أمام المقاولون العرب.

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