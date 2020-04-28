الرجل الثاني – أسامة نبيه لـ في الجول: عبد الله السعيد كان بمثابة مدرب.. وأصريت على ضم فتحي

ينتبه الكل دائما لدور المدرب والخطة التي يلعب بها وطريقته في اللعب وعلاقته مع اللاعبين والجمهور والإدارة.

لكن في الظل هناك رجل ثاني يقوم بكل شيء ومهمته لا تقل أهمية عن أهمية المدير الفني.. إنه المدرب العام الرجل الثاني في أي جهاز فني.

لذا يقدم FilGoal.com سلسلة جديدة مع الرجل الثاني نستعرض فيها أبرز ما حدث خلال مسيرة المدرب العام في السنوات الأخيرة.

والحلقة الثانية مع أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر في الجهاز الفني لهيكتور كوبر.

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدرب آخر داهل الملعب؟

عبد الله السعيد كان يشكل عنصرا هاما لنا في طريقتنا.

موقف حدث في المنتخب أو بين اللاعبين ولم تخبره للمدرب من أجل مصلحة الفريق؟

لم أكن أستطيع إخفاء أي شيء عن كوبر كل شيء حدث أمامه.

قرار اتخذه المدرب ولم تتفق معه فيه؟

اختار لاعبا لضمه لا أفضل الكشف عن اسمه ولم أتفق معه فيه.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

أحمد فتحي كان كوبر لديه وجهة نظر مختلفة بشأنه لكنني أصريت على ضمه وأثبت فتحي صحة وجهة نظري.

أكثر شيء استفدت به من المدربين الأجانب الذين عملت معهم؟

استفدت من كوبر الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة التي تدور حول العمل مثل العمل كان يقول إن تلك التفاصيل تمنحك النجاح في العمل.

كان يقول لا تترك أي شيء للصدفة ولا تؤجل أي شيء في العمل ليوم آخر.

أفضل مدرب عملت معه؟

من حيث الإنجازات فهو كوبر بكل تأكيد.

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