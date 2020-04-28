ديلي ميل: السعودية تستعد لمنافسة بي إن على حقوق الدوري الإنجليزي

تستعد المملكة العربية السعودية للتنافس على شراء حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز عقب امتلاك نادي نيوكاسل يونايتد بشكل رسمي.

وتعد مجموعة بي إن هي واحدة من أكبر شركاء البث خارج إنجلترا بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ عقد الثنائي شراكة لمدة 3 أعوام مؤخرا بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أوضحت أن هناك مصادر مقربة من السعودية عقب الاستحواذ على نيوكاسل ستسعى للضغط على الأندية الإنجليزية للقبول بالعرض الجديد.

وأضاف المصدر أن الصراع السياسي بين قطر والسعودية سينتقل لكرة القدم، وأن مُلاك شبكة "بي إن سبورتس" قلقون حال وصول السعودية للدوري الإنجليزي.

وأكمل "الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال ضخمان في السعودية، وبالنسبة للدوري الممتاز، فهو سوق غير مستغل من حيث الربح التجاري".

وواصل "إذا مرت عملية استحواذ نيوكاسل على النحو المتوقع، فستبدأ السعودية في الاستعداد لشراء حقوق تلفزيون الدوري الإنجليزي، إنها مناقصة مفتوحة من المقرر أن تبدأ العام المقبل ولديهم القوة المالية لتجاوز قطر".

وأتم "سيجد الدوري الإنجليزي قنوات أجنبية أخرى تريد عقد صفقات مخفضة بعد فيروس كورونا، والسعودية هي الفرصة المثالية لتعويض جزء كبير من هذه الخسارة".

وسبق أن أرسل يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن الإعلامية خطابا إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والإدارة والرابطة طالب فيها عدم السماح بعملية بيع نيوكاسل يونايتد نظرا لأن "الحكومة السعودية" هي من سيشتريه.

وكتب يوسف حسبما نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية "خطر السماح ببيع نادي كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز للحكومة السعودية لا يمكن تجاهله، نظرا لماضي الدولة في الاستمرار بالسماح بعملية القرصنة الخاصة بقنوات بي أوت كيو، والتأثير المباشر على الاهتمامات التجارية للدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل "التأثير طال أندية الدوري وشركاء البث وكرة القدم بوجه عام، وكشريك متواجد منذ فترة طويلة ومستثمر كبير في الدوري الممتاز نحثكم على التفكير بعناية في كل العواقب على فعل ذلك الأمر".

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