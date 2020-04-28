الخليفي يمثل في محكمة بعد اتهامه في تحقيق بشأن فساد فيفا

قالت المحكمة الفيدرالية السويسرية يوم الثلاثاء إنها ستبدأ في 14 سبتمبر المقبل الاستماع في قضية تلاعب تخص حقوق بث بطولة كأس العالم.

وكشفت أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة بي إن الإعلامية، سيمثل في المحكمة بعد اتهامه بالتورط في توفير فيلا بدون مقابل لمسؤول سابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقابل تسهيل منح حق بث مباريات المونديال.

وأعلنت المحكمة أنها ستمنح ثمانية أيام للاستماع للاتهامات الموجهة لرجل الأعمال القطري، وجيروم فالكه المسؤول السابق بفيفا، ومسؤول سابق آخر بفيفا كان له علاقة بملف بث بطولة كأس العالم.

واستمر التحقيق في الملف قرابة ثلاث سنوات ويقول التحقيق إن فالكه مكث في فيلا بجزيرة ساردينيا الإيطالية دون مقابل في 2014 و2015.

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وبسبب تأثيره في منح حقوق بث المونديال، مدد الحق الحصري لمجموعة بي إن في بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2030.

في المقابل، كشف محامو الخليفي تقديمهم شكوى جنائية بالنيابة عن رجل الأعمال بسبب المعلومات السرية التي تسربت من القضية.

وقالوا في بيان:"فُتح تحقيق جنائي بشأن الاشتباه في خرق السرية الرسمية، وتم تسليمه إلى مدع عام خارجي".

ويبيع فيفا حق بث المونديال بمقابل مادي كبير، ومنذ كأس العالم جنوب إفريقيا 2010 تبث مجموعة بي إن البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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