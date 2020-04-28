المريخ السوداني يبيع تذاكر افتراضية لمواجهة كورونا

قرر نادي المريخ السوداني طرح مبادرة عبارة عن بيع تذاكر مباراة افتراضية من أجل مواجهة جائحة كورونا.

وأشار بيان المريخ إلى أن تلك الحملة تهدف لجمع تبرعات كبيرة تهدف لإطعام الأطفال المشردين ودعم الكوادر الطبية وتوفير المعدات اللازمة.

وقال مجلس إدارة نادي المريخ إنه يطلب من جماهيره الدعم كما ساعدوا الفريق من قبل على تجاوز "أعتى الخصوم".

كما سيبث النادي رسائل للاعبيه يطلبون خلالها من الجمهور المكوث في منازلهم لمواجهة الوباء الحالي.

وتبلغ قيمة التذكرة الواحدة ألف جنيه سوداني.

يذكر أن نادي الوداد المغربي قام بحملة ممثلة قبل عدة أسابيع وبيعت كل التذاكر بالكامل.

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