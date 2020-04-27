رحلتي في إفريقيا – كواسي أبياه: لماذا نستعين بالسحر للفوز على مصر بسداسية؟.. وصلاح الأفضل بالقارة

الرحلة داخل إفريقيا ليست كمثيلاتها في أي قارة أخرى وفي كرة القدم توجد الكثير من الصعوبات لذا أن تصبح مميزا ليس بالشيء السهل.

لذا يقدم FilGoal.com سلسلة جديدة يتحدث فيها مع أبرز المدربين في القارة السمراء ويسألهم عن العديد من الأشياء التي يحبونها ولاعبيهم المفضلين وشيء يتمنى تغييره في إفريقيا.

والآن في الحلقة الثانية مع مدرب منتخب غانا الأسبق كواسي أبياه وصاحب الانتصار التاريخي للنجوم السوداء على مصر 6-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

ما هي أفضل لحظة لك مع منتخب غانا؟

التأهل لكأس العالم 2014 عقب الفوز على مصر بنتيجة كبيرة.

أسوأ لحظة في مسيرتك التدريبية؟

الرحيل عن تدريب منتخب غانا بكل تأكيد.

بالحديث عن مواجهة مصر كيف تحقق ذلك الانتصار الكبير؟

درسنا منتخب مصر بشكل جيد جدا قبل اللقاء وشاهدنا 6 مباريات كاملة لهم، لقد دخلنا المباراة للانتقام من خسارتنا نهائي كأس أمم إفريقيا 2010.

بعض التقارير أرجعت الفوز الكبير لاستعانة غانا بالسحر؟

كل التقارير كاذبة، كيف لمنتخب يمتلك مايكل إيسيان وسولي مونتاري وكيفن برنس بواتنج وأتسو يحتاج للقيام بسحر للفوز؟

أعرف أن النتيجة كبيرة للغاية وأعترف إننا لو لعبنا ضد منتخب مصر في نفس ظروف المباراة قد لا نحقق نفس النتيجة، نحن فقط استفدنا من أخطاء منتخب مصر الفنية في تلك المباراة.

في بعض المباريات تكون في كامل جاهزيتك الفنية وفي بعض المباريات الأخرى لا يحدث ذلك، المنتخب المصري قدم تصفيات مميزة للغاية ولكنه لم يكن في كامل جاهزيته في تلك المباراة عكسنا.

منتخب مصر له تاريخ كبير في إفريقيا مثل غانا لذا الكل كان متفاجئ بتلك النتيجة.

رحلت عن غانا بعد نهاية كأس أمم إفريقيا بعض القول بوجود أزمات عديدة في المعسكر؟

لم تحدث أي أزمة والعلاقة بيننا جيدة ولكننا خسرنا ركلات الترجيح في دور الـ16 ولو كنا نمتلك الحظ لأكملنا مشوارنا في البطولة.

ما هو حلمك في الفترة المقبلة؟

العودة مجددا لتدريبغانا والتأهل لكأس العالم وتحقيق نتائج جيدة هناك.

أفضل لاعب تدرب معك؟

مايكل إيسيان.

أفضل لاعب في إفريقيا حاليا؟

محمد صلاح هو رقم 1 بالنسبة لي.

أفضل مدرب في إفريقيا حاليا؟

جمال بلماضي مدرب الجزائر.

شيء تتمنى تغييره في إفريقيا؟

زيادة الاهتمام بأمور تنظيم المباريات والبطولات وتنظيم مواعيد البطولات الدولية بما يتناسب مع البطولات في العالم أجمع.

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