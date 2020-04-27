اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

وعندما كان يستعد رمضان رجب لقيده في الفريق الأول ليصبح ضمن مهاجمي القلعة البيضاء، حدث ما لم يتوقعه أي شخص.

انضم حسام حسن للزمالك لتصبح مشاركة المهاجم الشاب رمضان رجب مع الفريق الأول صعبة للغاية ورحل بعدها عن القلعة البيضاء.

رمضان رجب.. مهاجم الزمالك السابق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من اللعب مع الفريق الأول للقلعة البيضاء لكن التعاقد مع حسام حسن فتح الباب أمام رحيله.

كيف انضم رمضان رجب للزمالك وما هي قصته مع كرة القدم، وأين اختفى بعدما رحل عن القلعة البيضاء، هذا ما سنعرفه معا.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو رمضان رجب مهاجم الزمالك السابق.

FilGoal.com تواصل مع رمضان رجب للحديث معه عن كيف بدأ كرة القدم وكواليس انضمامه للقلعة البيضاء وكيف رحل عن الفريق ومتى اعتزال وماذا يفعل بعدما ترك المستطيل الأخضر.

وكل ما يلي جاء على لسان رمضان رجب في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت مع فريق الناشئين ومدرسة الكرة في نادي الفيوم وتم اختياري للعب مع منتخب الناشئين بعد تألقي مع منتخب شمال الصعيد مواليد 1977 بقيادة حلمي طولان وشاهدني المدرب الذي رشحني للزمالك عن طريق الثنائي إبراهيم يوسف ومحمود الخواجة".

"وبالفعل انضممت لنادي الزمالك وعمري 15 عاما وكنا نشارك في دوري منطقة الجيزة بقيادة الراحل إبراهيم يوسف المدير الفني للفريق".

"وقتها كنت هداف فرق الناشئين بالنادي وكنت لاعبا مع الجيل الذي ضم عبد الواحد السيد وطارق السيد وطارق السعيد وأيمن عبد العزيز، وفي عام 1997 وبعد حقبة فريق الأحلام في الزمالك تم تصعيد عدد كبير من الناشئين للمشاركة مع الفريق الأول رفقة المدرب الهولندي رود كرول، وكنت ضمن هؤلاء اللاعبين وعمري وقتها كان 17 عاما".

"كنت أيضا من ضمن بعثة الزمالك التي سافرت لخوض مباراة في فلسطين وقابلت الرئيس الراحل ياسر عرفات".

"شاركت بصفة مستمرة مع فريق الشباب الأكبر سنا مني بفضل العمالقة إبراهيم يوسف وعبد الرحيم محمد وغانم سلطان ومدحت مكي مدربي فرق الناشئين في النادي وقتها".

"كذلك تدربت مع الفريق الأول بقيادة رود كرول وفاروق جعفر وحلمي طولان وأوتوفيستر".

"وفي مباراة القمة لموسم 1999/2000 كنت على مقاعد بدلاء الزمالك وفزنا وقتها على الأهلي بثنائية بشير التابعي وسومايلا كوليبالي وسجل للفريق الأحمر علاء إبراهيم".

"كما شاركت أيضا في مباراة اعتزال النجم أشرف قاسم".

الصدمة

"وقتها كنت استعد لإدراج اسمي في قائمة الفريق الأول عام 2000 رفقة المدير الفني أوتوفيستر بعدما قدمت مستوى جيد في المباريات الودية قبل انطلاق الموسم وكان الزمالك وقتها يضم خط هجوم ناري بقيادة عبد الحليم علي وعبد الحميد بسيوني وعبد اللطيف الدوماني، وتعاقد أيضا مع وليد صلاح عبد اللطيف".

"وبدأ الجهاز الفني يجهزني لأن أكون المهاجم الخامس في الفريق الأول بعد هذه المجموعة من الأسماء خاصة وأنني كنت صغيرا في السن".

"ولكن بشكل مفاجئ تعاقد الزمالك مع حسام حسن في الصفقة الشهيرة لتصبح فرصة مشاركتي مع الفريق الأول معدومة، ليقرر الزمالك الاستغناء عني".

"عقدت جلسة مع إسماعيل سليم وأخبرني بوجود عرض كويتي لضمي على سبيل الإعارة، لكني قررت الرحيل مجانا إلى غزل المحلة مع فاروق جعفر رغم وجود عرض آخر لي من الإسماعيلي، ولعبت موسمين مع المحلة".

ما بعد الزمالك

"مع المحلة حققت المركز الرابع في الدوري ووصيف كأس مصر بالخسارة أمام الأهلي، وشاركت مع الفريق في بطولة إفريقيا وسجلت 8 أهداف في الدوري و5 في كأس مصر، وأيضا لعبت أول مباراة سوبر مصري أمام الزمالك وانضم لنا أحمد عيد عبد الملك لكنه لم يشارك بسبب الإصابة".

"رحلت عن المحلة إلى حرس الحدود مع حلمي طولان وفي منتصف الموسم احترفت ضمن صفوف فريق أنقرة جوجو التركي".

هداف الدوري التركي

"في تركيا سجلت 8 أهداف في مبارياتي الأولى مع فريقي وكنت هداف الدوري التركي لفترة لكني لم انضم لمنتخب مصر وقتها بقيادة محسن صالح".

"وأعتقد أن سبب عدم انضمامي للمنتخب في هذه الفترة رغم تألقي في تركيا هو أنني رفضت عرض الإسماعيلي في عام 2000 وفضلت العمل مع فاروق جعفر في المحلة بسبب علاقتي القوية معه، ولكن محسن صالح اعتقد أنني فضلت المحلة على الإسماعيلي".

"في هذه الفترة كان الكثير من الجماهير يتعجب من عدم انضمامي للمنتخب، ولكن بعد رحيل محسن صالح وقدوم الإيطالي تارديلي انضممت للفراعنة في أكثر من معسكر لكنه رحل سريعا".

"بعدها انتقلت إلى فريق أسطنبول سبورت وسجلت معه 21 هدفا، وبعد 3 مواسم مع الاحتراف في تركيا قررت العودة إلى حرس الحدود مرة أخرى".

"وقتها كنت قريبا من الانضمام لصفوف هانزا روستوك الألماني الذي كان يلعب له محمد عمارة وياسر رضوان، ولكن عدم مشاركتي الدولية كانت سببا في عدم إتمام التعاقد".

"وإذا كنت أشارك في المنتخب بشكل مستمر في هذه الفترة مثل أحمد حسن وعبد الظاهر السقا لكانت مسيرتي في تركيا استمرت لفترة أطول ومع أندية القمة هناك".

"الإعلام كان يروج وقتها إلى ضعف الدوري التركي وأن أهدافي هناك سهلة ولكن العكس كان صحيحا، لأن المسابقة كانت قوية للغاية والدليل على ذلك حصول تركيا على برونزية كأس العالم 2002".

العودة إلى الدوري المصري

"وبعد العودة إلى مصر والانضمام لحرس الحدود شاركت مع الفريق في بطولة إفريقيا ثم ذهبت إلى الإعارة لصفوف طنطا رفقة المدرب محمد صلاح".

"ومن طنطا إلى المقاولون العرب مع علاء نبيل لمدة موسمين، وبعدها تلقيت عرضا من مالية كفر الزيات في الدرجة الثانية لكني فضلت الاعتزال وأنا أبلغ 32 عاما".

سبب الاختفاء والعمل التدريبي

"الإعلام سبب اختفائي عن الأنظار بسبب عدم تسليط الضوء علي ثم كانت الثورة وبعدها سافرت إلى السعودية وعملت في مجال التدريب لمدة 3 مواسم، وبعدها عدت إلى مصر مرة ثانية وأعمل في التدريب ما بين أندية الدرجة الثانية والثالثة".

"عملت في أندية أبشواي ومركز شباب طامية والساحة ومنية الحيط وسنورس وأبو تيج ومركز شباب ناصر وحاليا أتصدر القسم الثالث مع فريق عمال رأس غارب".

"ولكن التدريب يحتاج إلى علاقات قوية وأحاول الاجتهاد من أجل تحقيق طموحاتي".

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