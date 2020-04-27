تحت الأضواء - أحمد بلال لـ في الجول: زمالك 6-1 أضعف منافس واجهته.. وقلت للبدري "انت خلّصت عليا"

هنا أخبرنا نجوم الكرة إما أن تخبرنا بالحقيقة أو ترفض الإجابة على السؤال نريد حقيقة ما حدث وما تشعر به فقط.

البداية في سلسلة نجم تحت الأضواء على FilGoal.com ستكون مع مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد بلال.

هل فاوضك الزمالك؟

نعم حدث ذلك مرتين في الأولى كنت أبلغ من العمر 19 عاما وكنت سأرحل عن الأهلي.

المرة الثانية كانت مع عودتي من الاحتراف من تركيا والتفاوض كان عن طريق ممدوح عباس.

أسوأ موسم لك؟

موسم 2010 والأخير لي مع الأهلي.

أسوأ مدرب؟

سأغير تعبير أسوأ مدرب لكن سأقول مدرب لم أوفق معه وكان حسام البدري.

أعنف لاعب؟

بشير التابعي رغم أنه من أطيب الأشخاص وعمرو الصفتي.

أضعف منافس واجهته؟

كل منافس يكون قويا حتى نهزمه لكن في لقاء 6-1 الشهير ضد الزمالك كان الزمالك أضعف منافس واجهته ولكن في تلك المباراة فقط.

الزمالك ناد كبير ولكنني أتحدث عن مباراة معينة بظروفها الخاصة.

اشتبكت مع مدرب؟

نعم مع حسام البدري في 2010-2011 في نهائي كأس مصر بعدما جعلني أجري عمليات الإحماء لـ45 دقيقة وفي النهاية لم أشارك وخسرنا أمام حرس الحدود في ذلك الوقت بركلات الترجيح.

تصرف خسرك الكثير؟

رحيلي عن مصر والاحتراف في تركيا وعندما اشتبكت مع مانويل جوزيه.

رهان خسرته؟

عندما قلت أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك لن يسجل أهدافا وسجل.

رهان فزت به؟

عندما قلت أن الأهلي سيتوج بالدوري الموسم الماضي رغم فارق النقاط مع الزمالك وحقق اللقب.

قلت لمن أنت "خلصت عليا"؟

لحسام البدري في آخر موسم لي مع الأهلي قبل رحيلي.

ماذا كنت ستصبح لو لم تكن لاعب كرة؟

كنت سأصبح ممثل لأنني أحب التمثيل للغاية وأحب فريد شوقي وعبد الوارث عسر.

موقف لا تنساه مع الجمهور؟

في أول لقاء مع سموحة ضد الاهلي هتف الجمهور لي كثيرا وبكيت قبل المباراة، كان استقبال عظيم جدا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

ضياء السيد: لعبنا أمام غانا بواقعية في مباراة الـ6-1

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

فريقي المفضل – ثنائية دجيكو وجرافيتي تفوز بالدوري الألماني

صفقات سقطت سهوا – فوبير إلى ريال مدريد.. "لم أكن الخيار الأول بل فالنسيا"