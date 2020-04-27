تقرير: بعد استدعاء يوفنتوس نجومه.. رونالدو يعود إيطاليا الثلاثاء ويبدأ العزل

يصل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال إلى إيطاليا غدا الثلاثاء استعداد لعودة الأندية إلى التدريبات.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

واستقر رونالدو في البرتغال منذ انتشار جائحة فيروس كورونا على أن يعود للاستعداد لاستئناف التدريبات.

ووفقا لصحيفة ريكورد، فاستدعى نادي يوفنتوس نجومه المقيمين في الخارج من أجل الاستعداد للتدريبات.

وكشفت الصحيفة عن عودة رونالدو إلى إيطاليا مجددا غدا الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن رونالدو سيبدأ فترة العزل الصحي في إيطاليا لمدة أسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وكان رئيس وزراء إيطاليا قد كشف عن تخفيف قواعد حظر التجوال بداية من 4 مايو.

ومن المتوقع أن تعود الأندية إلى التدريبات بعد تخفيف الغلق الكلي بإيطاليا على أن تكون التدربيات جماعية بداية من 18 مايو.

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