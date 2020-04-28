مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي يوضح سبب ابتسامته عند اقتحام مؤتمر شوقي غريب

كشف دافيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، عن كواليس ابتسامته بعد اقتحام لاعبي مصر المؤتمر الصحفي بعد مواجهة نصف النهائي، للاحتفال مع مدربهم شوقي غريب.

مصر حسمت مقعدها في أولمبياد طوكيو، بالفوز على جنوب إفريقيا 3-0 في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، هزيمة تقبلها نوتواني بروح رياضية تجسدت في ابتسامته خلال الاقتحام.

وصرّح نوتواني عبر أون تايم سبورتس 2: "كانت لحظة من الجنون، لاعبو مصر كانوا يعرفون أنهم سيواجهون صعوبات أمامنا، وعندما فازوا علينا كان هذا الانتصار يعني لهم الكثير".

وأضاف: "كانوا متحمسين للغاية، ولست أنا وحدي من فوجئ باقتحامهم المؤتمر الصحفي، وإنما مدربهم شوقي غريب أيضا".

وأوضح: "أنت تعيش حياتك مستندا على السعادة، وليس الحزن. الضحك هو أكثر ما يعافي ويشفي الإنسان، كنت متفاجئا بما حدث، لكني في الوقت عينه كنت متفهما لفرحة لاعبي مصر".

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وعاد نوتواني بذاكرته إلى مباراة نصف النهائي الحاسمة: "ركلة الجزاء التي اُحتسبَت لـ مصر أمامنا في نصف النهائي غيّرت المباراة بالكامل".

وأكمل: "شاهدت إعادة المباراة قبل يومين، وأرى أن رمضان صبحي كان مؤثرا للغاية، إنه لاعب رائع وموهوب".

وواصل: "أشاهد المنتخبات التي تأهلت إلى الأولمبياد استغلالا لفترة الفراغ الحاصلة نتيجة فيروس كورونا، كما أريد تصحيح أخطاءنا".

وأتم: "مشاركة محمد صلاح مع مصر في الأولمبياد إذا تمت، فإنها ستشجع زملاءه أكثر، كما ستغرز الخوف في نفوس المنافسين، لأن وقتها مصر ستكون قادرة على التسجيل في لحظة".

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