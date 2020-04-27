هدف لا ينسى - كعب محمد فضل الذي قارع إبراهيموفيتش ورونالدو

يحتاج أي لاعب كرة قدم، مهما كانت مهارته، إلى معطيات معينة ليسجل هدفا بالكعب. وفي ذلك الهدف الرائع، لم يكن سهلا أبدا على محمد فضل التسجيل بهذه الطريقة.

هدف لا ينسى - الحلقة الرابعة

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المرمى عن يمينه وليس خلفه، الكرة مرتفعة عن الأرض قليلا، والزاوية صعبة لتسكن الكرة من خلالها الشباك، لكن كل هذا لم يمنع النجم السابق للأهلي والإسماعيلي والمقاولون العرب من تسجيل هدف رائع لا ينسى.

7 مايو 2014.. الإنتاج الحربي ضد المقاولون العرب

محمد فضل يسجل هدفا جميلا ضد ناديه المستقبلي.

يروي فضل (39 عاما) العضو الحالي للجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم ومدير مشروع كأس إفريقيا 2019 التي احتضنتها المحروسة "سجلت أهدافا عديدة بكعب قدمي، لكن هذا كان الأجمل".

وواصل في حواره مع FilGoal.com "سجلت مثله مع سموحة ضد مصر المقاصة. لكن هذا الهدف اختاره فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) آنذاك ضمن أفضل 5 أهداف بالكعب على مستوى العالم، مع هدف لكريستيانو رونالدو، وآخر لزلاتان إبراهيموفيتش".

وأضاف "كان مصدر فخر بالنسبة لي أن يوضع هدفي مع أهداف لاعبين عظماء".

وفسر فضل كيف راودته فكرة التسجيل بالكعب "عادة أحب التعرف على إمكانيات زملائي لأعرف كيف سيتصرفون، كان معي علي فتحي في المقاولون وكان معتادا على الصعود حتى الراية الركنية قبل أن يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء".

واستمر "بمجرد اقترابه تحركت لأسبق المدافع عند القائم القريب حتى لا يكون بيني وبين الكرة أحد، جاءتني الكرة وقتها في ارتفاع معين فما وجدت إلى أنني يجب أن أسدد بالكعب، والحمد لله كنت موفقا وأحرزت الهدف".

من بين 67 هدفا في الدوري لمحمد فضل، ربما هذا هو الأجمل، فلا يقدر لاعب على التسجيل بهذه الطريقة كل يوم.

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