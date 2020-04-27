فيفا 20 - كيف تلعب بـ برشلونة في 7 نقاط.. وفكرة مجنونة لحل أزمة الدفاع

كيف تلعب بفريق برشلونة في FiFa20، وكيف تستغل جميع إمكانيات الفريق لتحقق الفوز على أصدقائك أو حتى عندما تلعب بشكل مباشر عبر الإنترنت.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

هذا ما سوف نستعرضه معا.

ويواصل FilGoal.com تقديم سلسلة تقارير عن لعبة FiFa20 وهذه المرة سنلقي الضوء على الفرق الكبرى في اللعبة والطريقة الأفضل للعب عندما تختار أحد الفرق الكبرى.

وهذه المرة سنشرح كيف تلعب بفريق برشلونة في FiFa20. وما هي نقاط قوة وضعف الفريق.

ولكن قبل شرح كيف تلعب ببرشلونة، دعونا أولا نستعرض ما هي أبرز النقاط الهامة بشأن لعبة FiFa20.

* من أهم الأمور التي يجب عليك الأخذ بها وأنت تلعب FiFa20 هي أن هذه اللعبة تختلف عن أي نسخة سابقة لـFiFa لأنها تعتمد بشكل كبير على السرعة الكبيرة في الهجوم.

لذلك عندما تختار أي فريق وبعد اختيار طريقة اللعب عليك الاعتماد على أسرع اللاعبين في فريقك ووضعهم في خط الهجوم، وأيضا في الدفاع لمحاولة إيقاف اللاعبين أصحاب السرعات العالية لدى خصومك.

* القوة البدنية أيضا مهمة للغاية في FiFa20 ويجب ملاحظة مستوى اللاعبين البدني في المباراة واختيار أصحاب القوة البدنية العالية حتى لا ينال منهم التعب ويقل مستواهم في الشوط الثاني وتجد نفسك مضطرا لتغيير الكثير من اللاعبين المهمين في فريقك.

* المهارة والتحكم في الكرة.. وهي إحدى أهم النقاط التي يجب الاهتمام به عندما تلعب FiFa20 ويجب عليك اختيار أكبر عدد من اللاعبين أصحاب القدرة على التحكم في الكرة والاحتفاظ بها تحت ضغط خاصة وأن التحكم في الكرة مرتبط بشكل مباشر بالسرعة والقوة البدنية وهم أهم النقاط التي يجب الاعتماد عليهم عندما تلعب FiFa20.

* صعوبة الدفاع في اللعبة وإذا غيرت مؤشر الترقيم على اللاعبين في الدفاع كثيرا للضغط على اللاعب القريب منك سيجعل المدافعين يتقدمون للضغط ويتسبب هذا في ترك مساحات خلفهم ستؤدي إلى خطورة كبيرة على مرماك، لذلك عليك عدم التسرع في تغيير مؤشر الترقيم على والضغط قدر الإمكان بلاعبي خط الوسط حتى لا يتحرك الدفاع للأمام.

الآن بعدما شرحنا ما هي أهم النقاط الأساسية التي يجب الانتباه لها في لعبة FiFa20، دعونا نشرح ما هي أفضل طريقة تعتمد عليها عندما تلعب ببرشلونة.

1- خطة اللعب الافتراضية لبرشلونة في Fifa20 هي الأفضل للاعتماد عليها وهي 4-3-3 كما يظهر في الصورة. مع الدفع بهذه المجموعة من اللاعبين.

2- عندما تلعب بهذه الطريقة ستعتمد فقط على 3 لاعبين في الهجوم من بين ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي، والأقرب هو الاعتماد على الثلاثي الأول وترك الأخير للشوط الثاني.

3- كما قلنا سابقا الاعتماد على أصحاب السرعات ضروري للغاية، لذلك لا تنسى الدفع بالظهير الأيمن نيلسون سيميدو بدلا من سيرجي روبيرتو.

4- قد يرى البعض أن صامويل أومتيتي هو الأنسب للعب في خط الدفاع بجانب جيرارد بيكيه، ولكن الأفضل في FiFa20 هو كليمنت لانجليت.

5- أمر آخر يجب فعله عندما تلعب ببرشلونة في FiFa20 وهو تثبيت ظهيري الجنب حتى لا يتقدما للهجوم بشكل مستمر، ما يسبب الكثير من الهجمات المرتدة على عليك ويعرضك لتلقي أهدافا أكثير، وطريقة فعل ذلك موجودة في الصورة.

6- في الشوط الثاني سيبدأ مستوى اللاعبين البدني في الانخفاض وإذا كنت تلعب ضد فرق من أصحاب المستوى البدني العالي مثل ليفربول سيكون عليك إجراء تغييرات في منتصف الملعب والهجوم لتنشيط اللاعبين، من أول اللاعبين الذين سينخفض مستواهم البدني جريزمان وآرثور ودي يونج.

7- قد ترى أن بيكيه لا يتمتع بالسرعة وبطيء بالمقارنة مع باقي المهاجمين الذي سيلعب ضدهم مثلا كيليان مبابي أو محمد صلاح أو رونالدو أو رحيم ستيرلينج، لكنه يتمتع بقوة كبيرة ويمتاز بقدرته العالية على قطع الكرة من أي لاعب، والأمر ذاته ينطبق على سيرجيو بوسكيتس في وسط الملعب.

فكرة مجنونة

إذا كنت تلعب أمام فرق تمتاز بكثرة اللاعبين أصحاب السرعات العالية مثل ليفربول أو مانشستر سيتي أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان، وبما أنك ستعتمد فقط على 3 لاعبين في الهجوم وغالبا ستبقي عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء.

فلم لا أن تعتمد عليه في الدفاع بدلا من بيكيه لمجاراة سرعات مهاجمي خصومك.

ديمبيلي واحدا من أسرع اللاعبين في FiFa20 وسرعته تصل إلى 93 وبذلك يقترب من صلاح وستيرلينج ومبابي، لذلك سيكون أحد الحلول الرائعة لدعم الدفاع بلاعب آخر سريع رفقة سيميدو وجوردي ألبا وهذا الثنائي أيضا من أصحاب السرعات العالية، ورابعهم كليمينت لانجليت.

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