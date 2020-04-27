خيمة في الجول – شريف أشرف: هذا الفارق بين قرارات الحكام بين الأهلي والزمالك وبين أندية الدوري

قال شريف أشرف مهاجم القناة الحالي والأهلي والزمالك السابق إن أداء الحكام يختلف إن كنت لاعبا في صفوف أحد قطبي الكرة المصرية أو أحد أندية الدوري.

شريف أشرف النادي : القنـــاة

وقال شريف أشرف لـFilGoal.com عبر "لايف خيمة في الجول" اليوم الإثنين: "كي أكون أمينا اللاعب في الأهلي الحكم يعمل له حساب كبير وكذلك في الزمالك ولكن بشكل أقل درجة".

وواصل "خارج الأهلي والزمالك الحكام يصبحون أقوى على اللاعبين".

وأضاف "شعرت بظلم كبير وأنا أواجه الأهلي من قبل الحكام في أكثر من لقاء، وحينما لعبت ضد الزمالك لم أشعر بنفس الإحساس".

وتابع "الحكام أحيانا يصبحون عادلين ضد الزمالك أكثر من الأهلي والله على ما أقول شهيد وحتى في ناشئي الأهلي القصة ذاتها".

وعن التعامل مع الحكام في الدرجة الثانية قال: "القصة هنا منوطة بشخصية اللاعب هناك لاعب عصبي وهناك آخر غير مهتم وكل شيء يتعلق باللوائح".

وأضاف "الحكام قراراتهم ممكن أن يتسبب في حرمانه من بطولة نعم هم بشر ويخطئون أتمنى فقط أن تكون الأخطاء غير متعمدة".

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الرحيل عن الزمالك

وعن رحيله عن الزمالك قال شريف أشرف: "أحببت نادي الزمالك منذ أول يوم لي فيه وكل الحب في الأهلي انتقل معي للزمالك بسبب استقبال الجمهور لي".

وأضاف "أنا زمالكاوي وأحب الزمالك جدا وكنت أتمنى أن تطول تجربتي معه لأن أفضل أيامي في الكرة كانت معه".

وتابع "حسام حسن جاء ولم يشركني كثيرا وفضلت الرحيل لكن لو عاد بي الزمن سأفضل البقاء والقتال".

أفضل مهاجم في مصر

وعن أفضل مهاجم في مصر حاليا قال: "مصطفى محمد في الزمالك، هناك أيضا أحمد علي قدم موسما رائعا مع المقاولون العرب السنة الماضية وخالد قمر مع الاتحاد السكندري".

وأضاف "كذلك أحب عمر السعيد في الزمالك وصلاح محسن لاعب مميز لكن يحتاج للعمل على نفسه، وأحمد ياسر ريان لاعب جيد أيضا".

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اللعب في الدرجة الثانية

أما عن تجربة اللعب في الدرجة الثانية مع نادي القناة قال شريف أشرف: "بعد احترافي في السعودية في نادي جدة في الدرجة الثانية لم يكن هناك أي عرض لي في الدوري الممتاز ثم جاء عرض نادي القناة".

وتابع "للأسف في مصر أي لاعب يتجاوز سن الـ30 يعتبروه لاعب كبير

وأكمل "نادي محترم ينافس على الصعود والموسم الماضي كنا ننافس على الصعود حتى آخر دقيقة".

وأضاف شريف أشرف "أنا هداف الفريق لموسمين متتاليين رغم إصابتي لفترة طويلة".

وواصل "أبلغ من العمر 31 سنة ولدي طموح للعب في الدوري الممتاز مجددا سواء مع القناة أو نادي آخر".

وأردف "صعوبة اللعب في الدرجة الثانية تكمن في أن هناك الكثير من الفرق العشوائية وقلة الوعي الخططي لذا تصبح مهمة تسجيل الأهداف أصعب ولكنني أسير بشكل جيد".

وأتم "نعم إمكانياتي لا تجعلني ألعب في الدرجة الثانية ولكن هذا ما حدث أنا راض للغاية وأقاتل".

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