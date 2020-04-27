أعظم 50 صانع ألعاب في التاريخ.. حضور مصري عربي إفريقي

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 21:53

كتب : زكي السعيد

أعظم 50 صانع ألعاب في التاريخ

في أقدامهم يكمن أغلب السحر، وبتمريراتهم تُسجَل أعظم الأهداف الجماعية، رؤيتهم للملعب شاملة، وافتكاك الكرة من أقدامهم يكاد يكون مستحيلا.

مركز صانع الألعاب، أو 10 في الترقيم الخططي لكرة القدم، مر عليه العظماء عبر التاريخ، ونحن اخترنا منهم أفضل 50.

*القائمة لا تشمل المهاجمين الوهميين والمتأخرين مثل ليونيل ميسي وبيليه وألفريدو دي ستيفانو.

طالع القائمة من هـــــــــــــــنــــــــــــــــا

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