موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي حقيقة تقدم الأهلي بعرض رسمي لضم جناح الفريق جاستون سيرينو.

وقال موسيماني: "هذه مجرد شائعات. لم أر أي عرض رسمي من الأهلي لضم سيرينو".

وأضاف في تصريحاته مع أون تايم سبورتس " سيرينو لاعب رائع وهام بالنسبة لنا".

وتابع " إذا كان الأهلي يريده، فلماذا علينا أن نتخلى عن أفضل لاعبينا".

اللاعب السابق لسان لويس في تشيلي وبوليفار في بوليفيا، يتألق رفقة صن داونز منذ يناير 2018، مسجلا 22 هدفا وصانعا 26 في 90 ظهور بقميص البرازيليين.

وتطرق مدرب صن داونز للحديث عن دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى "كل الفرق لها فرصة لتحقيق اللقب".

واستكمل "لا يمكننا التنبؤ بنتائج مباريات نصف نهائي دوري الأبطال".

من ينتصر إذا كان النهائي بين الأهلي والزمالك؟ سؤال أجاب عنه مدرب صن داونز قائلا: "إذا كان نهائي الأبطال بين الأهلي والزمالك؟ دربي مصري ومباراة كبيرة مليئة بالمشاعر من الجماهير".

وأكمل حديثه قائلا: " إذا فاز الأهلي بالبطولة، فالزمالك حقق السوبر الإفريقي والسوبر المصري. الزمالك لديه لاعبين جيدين جدا والأهلي كذلك".

وشدد " كل شيء من الممكن أن يحدث. هو دربي قوي ومليئ بالعواطف والحماس من كلا الجانبين، هي المباراة التي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها أبدا".

وتقرر تأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي حتى آشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

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