مورينيو يختار أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.. ليس ميسي أو كريستيانو

الأحد، 26 أبريل 2020 - 19:48

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - رسمة أحمد نبيل

من أفضل لاعب شاهده الاستثنائي جوزيه مورينيو؟ سؤال أجاب عنه المدير الفني لتوتنام بطريقة مختلفة.

وقال مورينيو: سأختار الظاهرة البرازيلية، رونالدو".

وأضاف في تصريحاته مع لايف سكور "ميسي وكريستيانو رونالدو تمتعا بمسيرة أطول، واحتفظا بالقمة لمدة 15 عاما".

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وأردف "ولكن عندما نتحدث عن الموهبة والمهارة، فلا أحد مثل رونالدو دي ليما".

وتابع "عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت وقتها أنه أفضل لاعب كرة قدم شاهدته في الملاعب".

وأكمل حديثه قائلا: "الإصابات قتلت مسيرته التي كانت ستكون مذهلة للغاية. لم أصدق الموهبة التي أمتلكها وهو في الـ 19 من عمره".

الأسطورة البرازيلية لعب لمدة موسم واحد مع برشلونة، بعدما انضم للفريق الكتالوني عام 1996 ورحل في العام التالي إلى إنتر.

موسم واحد فقط، ولكن رونالدو نجح في تسجيل 34 هدفا خلال 37 مباراة، ورفع لقب كأس الكؤوس الأوروبية وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ إلى إنتر ميلانو في الموسم التالي مباشرة.

في تلك الفترة مع برشلونة، لعب رونالدو تحت قيادة بوبي روبسون والذي كان يعمل معه مورينيو كمترجم.

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