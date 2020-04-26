حوار – فضل يتحدث عن غضبه بسبب بيان الأهلي "الخاطئ" والموقف في حالة استئناف أو إلغاء الدوري

الأحد، 26 أبريل 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد فضل

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن كواليس الخلافات بين الأهلي والزمالك عقب مباراة كأس السوبر المصري، وموقف الدوري العام في حال استكمال الموسم أو الإلغاء.

وأجرى فضل، حوارا مطولا مع قناة أون تايم سبورتس، تحدث فيها عن كواليس خلافات اتحاد الكرة مع الأهلي والزمالك، وعن خطة التعامل مع الدوري في حالة إلغاء أو استكمال المسابقة، ومساندته لحسام غالي في حالة الترشح لرئاسة الأهلي.

وكل ما يلي على لسان محمد فضل لـ أون تايم سبورتس.

أخبار متعلقة
لايف في الجول - ميدو: يجب أن يجدد الأهلي والزمالك لـ فايلر وكارتيرون 3 مواسم مصدر مقرب من فايلر يجيب لـ في الجول: هل وصلته عروض رسمية للرحيل عن الأهلي عمرو زكي يكشف صفقة تبادلية طرفها أبو تريكة كادت تتم لينضم لـ الأهلي اختفوا في ظروف غامضة - عبد الله الديب.. بديل السقا الذي لم يلعب أي مباراة مع الأهلي

"أقر وأعترف أن الشعبية التي حصلت عليها في تنظيم أمم إفريقيا قلت إلى حد ما بسبب عملي في اتحاد الكرة. وهذه طبيعة العمل العام، لا أغضب منها".

"لكنني لست نادما على التجربة لأن كل تجربة تضيف لي وتعلمني إيجابيات وسلبيات".

الغضب من بيان الأهلي

"أصبح لكل ناد الآن آليات إعلامية تسانده وقناة تدافع عنه. البعض أصدر بيانات كانت خاطئة. الأهلي أصدر بيانا ضدنا بعد تأجيل مباراة القمة وكان خاطئا لأن أقسم بالله التأجيل كان بالفعل لأسباب أمنية".

"أيضا بيان السوبر المصري كان خاطئا. لا أستطيع الغضب من النادي الأهلي لكنني غضبت من البيان الخاطئ".

"قد تكون بعض المعلومات الخاطئة وصلت إلى الأهلي لكن المؤكد أن بيانات النادي عن تأجيل مباراة الجونة وبعد مباراة السوبر لم تكن صحيحة. لم أغضب من النادي لكنني غضبت من البيان لأنه ليس صحيحا".

"ربما استعجلوا بعض الشيء لأننا عرضنا أن يأتي أي فريق يريد الاطلاع على تسجيل المباراة وهذا ما حدث بالفعل وجاء ممثلي الأهلي وشاهدوا تسجيل لقاء السوبر وتأكدوا من صحة كلامنا".

"ما قيل عني من السيد يعقوب السعدي عن السي دي الخاص بمباراة السوبر ليس صحيحا تماما".

"جماهير الأهلي العالمة ببواطن الأمور تعلم أنني لا أحيد إلا لتنفيذ المبادئ، لكن الأندية حاليا أصبحت لكل منها أليات إعلامية تدافع عنها".

علاقة الجنايني بمرتضى منصور

"أقر وأعترف بأن علاقة رئيس اتحاد الكرة رائعة مع جميع رؤساء الأندية. الجنايني يتواصل دائما مع رئيس الزمالك رغم كل ما يقال"

ملف مدرب المنتخب

"كانت توجد مفاوضات مع إيهاب جلال وكنت على وشك الاتفاق معه على تولي منتخب مصر ولكن حسام البدري يتولى المنتخب حاليا وكل التوفيق له".

"لم يحدث طبعا أنني كنت أتبنى جبهة رفض تولي حسام حسن تدريب المنتخب. كنت دائم الإشادة به أثناء تحليلي للدوري. قد يكون لي رأي يخص الأصلح في الفترة الحالية فقط".

مساندة حسام غالي

"سأساند صديقي حسام غالي ليكون رئيسا للنادي الأهلي يوما ما مع تدرجه في المناصب.. وأفتخر بوقوفي في ظهره".

مصير الدوري في حالة الاستكمال أو الإلغاء

"لدينا خطة لاستكمال بطولة الدوري بعد عودة النشاط. الخطة جاهزة بأسماء الملاعب والفنادق والمستشفيات وكل شيء. ننتظر فقط الضوء الأخضر من مسؤولي الدولة".

"في حالة تقرر إلغاء الدوري، سندرس الموقف جيدا. لكن واقع الماضي يقول بأن إلغاء الدوري في منتصف الموسم يعني عدم وجود بطل وإلا كان حرس الحدود بطلا في أحد المواسم".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

اختفوا في ظروف غامضة - بديل السقا الذي لم يلعب أي مباراة مع الأهلي

أجانب منسيون – فينجادا: الزمالك كان أهم من حسام حسن

فريقي المفضل – جيرو يقود أصحاب المركز الـ14 للفوز بالدوري

صدمة لـ دروجبا

حقيقة عروض فايلر

في الدوري الأهلي الزمالك محمد فضل
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: كلوب هاتف والد مبابي 4 دقيقة | أوروبا
ظهير الإسماعيلي كان قريبا من الزمالك في يناير الماضي 12 دقيقة | الدوري المصري
دي خيا متحسرا: الدوري توقف ويونايتد في مستوى جيد 12 دقيقة | أوروبا
هدف لا ينسى - مجدي طلبة وسر الـSmall Games التي أسقطت القناة 42 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير مغربي: أحمد أحمد يعلن ترشحه لانتخابات كاف 2021 ساعة | إفريقيا
حمدي زكي: لو أعرف ما سيحدث لي لما انتقلت للأهلي ساعة | مصر
فوت 20 - ما هو الأيكونز وطريقتان للحصول عليه ساعة | لعبة في الجول
مورينيو يختار أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.. ليس ميسي أو كريستيانو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 3 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن 4 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي
قد ينال إعجابك