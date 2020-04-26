حمدي زكي: لو أعرف ما سيحدث لي لما انتقلت للأهلي

بدا محمد حمدي زكي مهاجم الإسماعيلي غير راض عن قراره بالانتقال من الاتحاد السكندري للأهلي في صيف ٢٠١٥.

صرح حمدي زكي عبر برنامج ٦٠ دقيقة "كنت صغيرا ولا أعي تماما التفاصيل التعاقدية ومدى تأثيرها على علاقة بين ناديين، لقد وقعت للأهلي بين الدورين، وانتقلت له في غمضة عين".

وأضاف "لو أعرف ما سيحدث لي في الأهلي، لما انتقلت إليه بل أبقى مع الاتحاد أو احترفت خارج مصر".

وأشار لاعب الإسماعيلي "كما حاول أكثر من لاعب بالزمالك مثل علي جبر وباسم مرسي وحازم إمام إقناعي بالانضمام لهم وذلك خلال تواجدنا بمعسكر المنتخب وقالوا لي سنقنع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بضمك للفريق، لكنني قلت لهم لقد وقعت للأهلي".

وواصل "فرصة الانتقال لناد كبير مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي لا يمكن أن يرفضها أي لاعب، لأنها قد لا تتكرر".

واستدرك "لكن إذا كان لي وكيل أعمال حينها لربما قامت حرب بين الأهلي والزمالك لضمي".

وأشار محمد حمدي زكي في ختام تصريحاته "لقد تألقت مع سموحة وكنت هدافا للفريق على مدار ثلاثة مواسم، وقدمت أداء مميزا أثناء إعارتي لنادي إنبي، بينما أعتبر تجربتي مع الإسماعيلي لم تبدأ بعد وأتمنى استئناف النشاط لتحقيق بطولة مع الفريق".

شارك حمدي (28 عاما) في مباراة وحيدة مع الأهلي، ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 2015 وخسر 2-صفر.

وبعد 6 أشهر، في يناير 2016، أعاره الأهلي لسموحة قبل أن يعود بعد نهاية الموسم.

ومرة أخرى شارك في مباراة وحيدة كانت ضد الألومنيوم في كأس مصر، ثم أعير إلى إنبي لمدة نصف موسم، وانتقل نهائيا لسموحة في 2017.

ارتدى القميص الأزرق موسمين ثم رحل إلى الإسماعيلي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

اختفوا في ظروف غامضة - بديل السقا الذي لم يلعب أي مباراة مع الأهلي

أجانب منسيون – فينجادا: الزمالك كان أهم من حسام حسن

فريقي المفضل – جيرو يقود أصحاب المركز الـ14 للفوز بالدوري

صدمة لـ دروجبا

حقيقة عروض فايلر