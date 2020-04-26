تقرير مغربي: أحمد أحمد يعلن ترشحه لانتخابات كاف 2021

الأحد، 26 أبريل 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - رئيس كاف

قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خوض سباق انتخابات الاتحاد المقبلة.

صحيفة le360 المغربية كشفت في تقرير لها عن "أحمد أحمد قرر خوض سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي المقبلة والتي تنطلق في 2021".

وأضافت الصحيفة "أحمد أحمد سيرفع شعار "أسعى لاستمرار تطوير الكرة الإفريقية" في فترة انتخابية جديدة".

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وزعمت الصحيفة إن "قرار أحمد أحمد تسبب في مفاجأة كبيرة وإثارة حالة من الجدل داخل الساحة الرياضية الإفريقي، حيث ارتبط اسم أحمد أحمد بعدد كبير من قضايا الفساد والرشوة".

وترأس أحمد أحمد كاف في مارس 2017 ليخلف الكاميروني عيسى حياتو الذي شغل المنصب على مدار 29 عاما.

وكان المصري عبد العزيز سالم أول رئيس لكاف (1957 - 1958) وخلفه مواطنه عبد العزيز مصطفى حتى عام 1968.

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