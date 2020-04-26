فوت 20 - ما هو الأيكونز وطريقتان للحصول عليه

مع انتشار فيروس كورونا وجلوس الكثيرين في منازلهم بسبب فرض حظر التجول ازدادت الرغبة في اقتناء جهاز بلايستيشن 4 ومن ثم فيفا 20 بالتبعية.

"كاريير مود" و"أونلاين سيزون" و"فولتا" أي الكرة الخماسية كلها أطوار تجذب الجميع لكن يظل طور وحيد يشكل عائقا أمام المبتدئين وأحيانا أمام من يلعبه بشكل مستمر.. "ألتيميت تيم".

لذا سيقدم FilGoal.com سلسلة تتناول طبيعة الألتيميت تيم وما هو الفارق بين الكروت وكيف تشكل أفضل فريق لك وما هي التحديات الجديدة والكروت الجديدة والفارق بينهم جميعا.

الحلقة الأولى: ما هو "ألتيميت تيم" وكيف تبني فريقك لتنافس العمالقة أسبوعيا في فيفا

الحلقة الثانية: ما هو الكيمستري والتحديات وأساليب التناغم

ظهرت "الأيكونز" أو "الأيقونات" لأول مرة في 2016 للاعبين سابقين اعتزالوا أو متوفين.

وهناك 3 إصدارات لكل لاعب "MID" أي متوسط وهو الأقل تقييما للاعب في بدية مسيرته.

Prime هي التقييم المتوسط لمسيرة اللاعب، وMoments التقييم الأفضل للاعب ويستند على أفضل ما قدمه اللاعب في مسيرته.

ما يميز الأيكونز أنه يتوافق مع كيمياء أي لاعب في أي فريق لأفضل حد ممكن.

على سبيل المثال، باولو مالديني يستطيع أن يكوّن كيمياء مع دفاع إنجليزي أو إسباني، رغم أنه إيطالي.

وقرر القائمون على إصدار FIFA 20 إصدار الأساطير في أكثر من موسم، إذ تصل مدته إلى 3 أشهر لكل موسم، والآن نحن في الموسم الثالث.

الإصدار الأول

الإصدار الثاني

الإصدار الثالث (الحالي)

إذا كيف تحصل على لاعب "إيكونز":

في تحديات بناء التشكيل، يتواجد كل اللاعبين المتاحين في الإصدار الثالث من أجل الحصول عليهم.

أمام كل أيكون يتواجد رقم وهو المطلوب أن تحصل عليه من أجل الحصول على لاعبك.

الرقم المطلوب على سبيل المثال لـ ياري ليتمانن لاعب أياكس وفنلندا السابق هو 6 فكيف تضمه لفريقك.

يتطلب منك الأمر الحصول على 6 لاعبين يحملون اسم الإصدار الثالث من أوبجكتفز من أجل ضم اللاعب الفنلندي.

ومن أجل الوصول لهم عليك أن تلعب مباريات محددة بشروط من أجل الفوز بهم.

على سبيل المثال، أن تفوز بفريق من الدوري الفرنسي منه 9 لاعبين لم يلعبوا لأي فريق آخر (أي حصلت عليهم من باك ولم تشتريهم من سوق الانتقالات) وهكذا في الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني.

ويتطلب منك أيضا بعد الشروط الآخر مثل الفوز بفريق محدد (تشكيل كامل من لاعبين يابانيين أو من الدوري البرتغالي)، إذ ستخوض مباريات في ديفيجن ريفالز وسكواد بالتز.

في النهاية ستحصل على لاعب بتقييم 60 مع كل هدف تحققه، وعند تجميع العدد المطلوب من اللاعبين يمكنك الحصول على الأيكون الذي ترغب في ضمه لفريقك، وكلما ازداد عدد الأهداف التي تحققها تسطيع الحصول على أيكون أفضل.

في الإصدار الثالث يمكنك الحصول على ليتمانن مقابل 6 لاعبين، بينما بإمكانك الحصول على زيدان مقابل 23 لاعبا، وتتراوح بقية الأسماء حسب قيمة كل أسطورة.

طريقة أخرى:

اللعبة تتيح لك الحصول على أسطورة مقابل 9 لاعبين من أوبجكتفز، إذا ستحصل على "باك" تضم أيكون وحيد فقط، وحينها ستنتظر حظك وأي لاعب ستحصل عليه.

تلك الطريقة الأسهل والتي يمكنك الحصول من خلالها على أيكون، أو قد تنتظر الحظ من أجل أن تحظى بأيكون في باك وهي نسبة قليلة للغاية.

أو تشتري الأيكون الذي تطلبه من سوق الانتقالات والذي لا يقل سعرهم 150 ألف كوين ويصل إلى ملايين حسب قيمة كل بطاقة ولاعب.

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