وكيله: أسلوب الحياة قد يكون عائقا بين سيرينو ومصر

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 00:19

كتب : FilGoal

جاستون سيرينو ضد أحمد فتحي في لقاء الاهلي وصن داونز

شدد إيدسون جواو وكيل جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صن داونز، على تمسك النادي الجنوب إفريقي باللاعب، وطرح عقبة قد تحول دون انتقاله إلى الدوري المصري.

وكان صن داونز قد تمسك بلاعب الوسط الأوروجوياني وفقا لتصريحات خالد علي المنسق الإعلامي للفريق. (طالع التفاصيل)

وصرّح جواو: "أندية مصرية وأوروبية مهتمة بانتداب سيرينو، لكن في تلك اللحظة لا ينوي صن داونز بيعه".

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وأكد عبر أون تايم سبورتس 2: "صن داونز غير مهتم بأي عروض لأنه أحد اللاعبين المهمين في الفريق".

وأوضح: "انتقال سيرينو إلى مصر يتوقف أيضا على عائلته".

وأكمل: "أسلوب الحياة في أمريكا الجنوبية مختلف عن مصر والوطن العربي، لا ندري إن كانت ثقافة سيرينو ستتوافق هناك".

وأتم: "لا أعرف كيف أشرح ذلك، لكن أسلوب الحياة مختلف، يريدون الخروج والتسوق بشكل دائم ومختلف عما يحدث في المنطقة العربية".

سيرينو (29 عاما) يلعب في صن داونز منذ 2018، بعد أن انتقل إليه قادما من بوليفار البوليفي.

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