عبد الغني يضع تصورا لاستكمال الدوري.. وحل المجموعتين للموسم المقبل

وضع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق تصورا خاصة باستكمال منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب خطة الموسم المقبل.

في البداية، قال عبد الغني: "لدينا ميزة أنه لا يوجد لاعب في مصر أصيب بفيروس كورونا، وهو ما أبلغته للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بعكس لاعبي أوروبا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "أؤيد استكمال بطولة الدوري لتفادي خسائر مالية كبيرة".

واقترح عبد الغني "اتحاد الكرة يمنح الأندية 4 أسابيع لتجهيز لاعبيها، وأسبوع إضافي لإقامة مباراتين وديتين".

وأشار "يستأنف الدوري في أغسطس بحيث ينتهي في أواخر سبتمبر ويقام بشكل مضغوط".

وشدد "لابد من إنهاء بطولة الدوري للموسم الجديد أوائل أبريل 2021، لأن شهر رمضان العام المقبل سيحل مع أوائل أبريل".

وأتم مجدي عبد الغني "هناك حلول عديدة لإنهاء الموسم الجديد في هذا الموعد منها إقامة الدوري بنظام المجموعتين ولابد من استثناءات في الهبوط بكل الدرجات".

النشاط الكروي في مصر مستمر في التعليق حتى منتصف شهر مايو حتى الآن، بقرار من اتحاد الكرة ومجلس الوزراء المصري. (طالع التفاصيل)

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