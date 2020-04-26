عبد الغني يضع تصورا لاستكمال الدوري.. وحل المجموعتين للموسم المقبل

الأحد، 26 أبريل 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

وضع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق تصورا خاصة باستكمال منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب خطة الموسم المقبل.

في البداية، قال عبد الغني: "لدينا ميزة أنه لا يوجد لاعب في مصر أصيب بفيروس كورونا، وهو ما أبلغته للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بعكس لاعبي أوروبا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "أؤيد استكمال بطولة الدوري لتفادي خسائر مالية كبيرة".

أخبار متعلقة
صُناع كرة القدم – أنا نادر شوقي وهكذا تحول الجونة من ناد على وشك الإغلاق للدوري الممتاز حوار – فضل يتحدث عن غضبه بسبب بيان الأهلي "الخاطئ" والموقف في حالة استئناف أو إلغاء الدوري فضل: ملف عودة الدوري جاهز.. ولا نعلم ماذا سيحدث غدا لايف في الجول - ميدو: أرى أن الدوري سيعود 1 يونيو.. عانيت من إقامة أمم إفريقيا في يناير

واقترح عبد الغني "اتحاد الكرة يمنح الأندية 4 أسابيع لتجهيز لاعبيها، وأسبوع إضافي لإقامة مباراتين وديتين".

وأشار "يستأنف الدوري في أغسطس بحيث ينتهي في أواخر سبتمبر ويقام بشكل مضغوط".

وشدد "لابد من إنهاء بطولة الدوري للموسم الجديد أوائل أبريل 2021، لأن شهر رمضان العام المقبل سيحل مع أوائل أبريل".

وأتم مجدي عبد الغني "هناك حلول عديدة لإنهاء الموسم الجديد في هذا الموعد منها إقامة الدوري بنظام المجموعتين ولابد من استثناءات في الهبوط بكل الدرجات".

النشاط الكروي في مصر مستمر في التعليق حتى منتصف شهر مايو حتى الآن، بقرار من اتحاد الكرة ومجلس الوزراء المصري. (طالع التفاصيل)

كرة القدم حول العالم متوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هدف لا ينسى - مجدي طلبة وروعة الجماعية في إسقاط الأهلي للقناة

تقرير: أحمد أحمد يترشح لرئاسة كاف في 2021

حمدي زكي: لو أعرف ما سيحدث لما انتقلت للأهلي

فوت 20 - ما هو الأيكونز وطريقة الحصول عليه

مورينيو يختار أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.. ليس ميسي أو كريستيانو

فضل يكشف الموقف في حال إلغاء الدوري

في الدوري مجدي عبد الغني
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 17 دقيقة | إفريقيا
وكيله: أسلوب الحياة قد يكون عائقا بين سيرينو ومصر 54 دقيقة | إفريقيا
لاعب إف سي مصر: كنت على وشك الانتقال إلى الزمالك في يناير ساعة | مصر
عبد الغني يضع تصورا لاستكمال الدوري.. وحل المجموعتين للموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
تقرير تونسي: عرض فرنسي لـ كشريدة.. واللاعب يقترب من الموافقة 2 ساعة | الوطن العربي
الاتحاد التونسي يرفض عودة الترجي والإفريقي للتدريبات الجماعية 2 ساعة | الوطن العربي
الوداد يحدد الموعد المحتمل للعودة للتدريبات الجماعية 3 ساعة | إفريقيا
ويلشير يروي كيف انتقل إلى أرسنال عن طريق حكم! 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن 3 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك