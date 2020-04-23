اتحاد الكرة يعلن استمرار تعليق نشاط الكرة حتى منتصف مايو

الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:08

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تعليق نشاط اللعبة اعتباراة من الأول من مايو 2020 وحتى منتصف الشهر، ويسري القرار على جميع درجات المسابقة المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأشار الاتحاد في بيانه: "يأمل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع، حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.

وتوقفت مباريات كرة القدم في مصر منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد مد تعليق النشاط لمدة 15 يوما من منتصف شهر أبريل الجاري، حتى نهايته، تماشيا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، منذ بداية حملة مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت مصر تسجيل 3 آلاف و659 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 935 ووفاة 279 شخصا.

وتوقفت مباريات كرة القدم في معظم دول العالم بسبب وباء كورونا وتأجلت بطولات يورو وكوبا أمريكا والألعاب الأولمبية إلى العام المقبل.

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