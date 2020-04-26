الوداد يحدد الموعد المحتمل للعودة للتدريبات الجماعية

حدد نادي الوداد المغربي الموعد المحتمل لعودة فريق كرة القدم للتدريبات الجماعية من جديد بعد توقف دام لقرابة الشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وكشف خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الإسباني للوداد عن الموعد المحتمل لعودة فريقه للتدريبات.

ونقلت صحيفة "المنتخب المغربية" تصريحات جاريدو الذي قال فيها إن الوداد سيعود للتدريبات الجماعية في حال قررت الحكومة المغربية إنهاء الحجر الصحي وعدم تجديده والذي ينتهي يوم 20 مايو المقبل.

وأضاف جاريدو أنه سيدخل بعض التعديلات على برنامج إعداد الفريق خلال الفترة الحالية على أمل انتهاء هذه الأزمة في أقرب وقت، من أجل العودة للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا الذي يسعى لتحقيقه.

وكشف جاريدو "إذا سارت الأمور كما نخطط لها سوف نستأنف مبارياتنا في الدوري المغربي منتصف شهر يونيو المقبل".

ويلعب الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباريات نصف نهائي البطولة لحين وضوح الرؤية بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هدف لا ينسى - مجدي طلبة وروعة الجماعية في إسقاط الأهلي للقناة

تقرير: أحمد أحمد يترشح لرئاسة كاف في 2021

حمدي زكي: لو أعرف ما سيحدث لما انتقلت للأهلي

فوت 20 - ما هو الأيكونز وطريقة الحصول عليه

مورينيو يختار أفضل لاعب شاهده على الإطلاق.. ليس ميسي أو كريستيانو

فضل يكشف الموقف في حال إلغاء الدوري