صدمة لـ دروجبا بسبب اللاعبين السابقين في كوت ديفوار

الأحد، 26 أبريل 2020 - 15:28

كتب : محمد عبد العظيم

ديدييه دروجبا

لم يحصل ديدييه دروجبا أسطورة الكرة الإيفوارية والإفريقية على أي صوت في تصويت لجنة اللاعبين السابقين، في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم الذي يترشح نجم تشيلسي السابق لرئاسته.

ولم يصوت أي من أعضاء اللجنة الـ14، على رأسهم زميل دروجبا السابق ديدييه زوكورا، للفيل الإيفواري، حيث حصل سوري ديابيتيه على 11 صوتا فيما لم يحصل دروجبا أو إدريس ديالو على أي أصوات.

وامتنع 3 أعضاء عن التصويت.

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ويراهن دروجبا على أصوات الأندية في الدرجات المختلفة، حيث ستبدأ عملية التصويت في شهر مايو المقبل.

وينافس دروجبا بمشروع لتطوير الكرة في الدولة الإفريقية التي حصدت كأس أمم إفريقيا مرتين، في ظل منافسة قوية مع سوري ديابيتيه نائب رئيس الاتحاد السابق.

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