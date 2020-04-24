فوت 20 – ما هو "ألتيميت تيم" وكيف تبني فريقك لتنافس العمالقة أسبوعيا في فيفا

مع انتشار فيروس كورونا وجلوس الكثيرين في منازلهم بسبب فرض حظر التجول ازدادت الرغبة في اقتناء جهاز بلايستيشن 4 ومن ثم فيفا 20 بالتبعية.

"كاريير مود" و"أونلاين سيزون" و"فولتا" أي الكرة الخماسية كلها أطوار تجذب الجميع لكن يظل طور وحيد يشكل عائقا أمام المبتدئين وأحيانا أمام من يلعبه بشكل مستمر.. "ألتيميت تيم".

لذا سيقدم FilGoal.com سلسلة تتناول طبيعة الألتيميت تيم وما هو الفارق بين الكروت وكيف تشكل أفضل فريق لك وما هي التحديات الجديدة والكروت الجديدة والفارق بينهم جميعا.

إذن أول سؤال ما هو ألتيميت تيم؟

هذا النوع من فيفا انطلق في فيفا 2009 ومر بتغييرات كثيرة حتى وصلنا للشكل الحالي.

الهدف من ألتيميت تيم هو أن تبني فريقا قويا لديه تجانس بين اللاعبين سواء من نفس الدوري أو نفس الجنسية.

معنى "كيمستري"

كلمة كيمستري هي كيمياء أو التفاهم بين اللاعبين.

بمعنى وجود محمد صلاح وروبرتو فيرمينو سينتج عنه "كيمستري باللون الأخضر" وهذا معناه تفاهم كبير لأنهما من نفس الفريق.

أما وجود صلاح وبجواره جيمي فاردي من ليستر سيتي سينتج عنه تفاهما كذلك ولكن "باللون الأصفر" لأنهما من نفس الدوري وليس من نفس الفريق.

ولكن على سبيل المثال لو وضعنا فاردي بجواره هاري كين فينتج عنه "كيمستري باللون الأخضر" لأنهما من نفس الجنسية ونفس الدوري.

حسنا ماذا لو وضعنا ويليان البرازيلي وخلفه مواطنه مارسيلو؟ سينتج عنه "كيمستري باللون الأصفر" لأنهما من نفس الجنسية وليسا من نفس الدوري.

لذا كلما جعلت "الكيمستري" يكون باللون الأصفر أو الأخضر فإنه أفضل لفريقك وسينتج عنه تفاهما كبيرا.

لكن حال وضعك لصلاح وبجواره كريم بنزيمة فسيكون "الكيمستري" باللون الأحمر وهذا ينتج عنه تفاهم قليل.

حسنا ما هو "الريتنج"؟

"الريتنج" أو التقييم هو يقيس مدى قوة فريقك كلما كان فريقك يتضم لاعبين الكارت الخاص بهم قوته تكون 80+ فهذا يعني قوة أكبر.

ننتقل بعد ذلك إلى الكروت؟

كل لاعب له أكثر من كارت وأكثر من مركز كذلك.. كيف ذلك؟

محمد صلاح لديه الكارت ذو اللون الأصفر هذا هو الكارت العاي لأي لاعب في طور الألتيميت وقوته هي 90.

يتواجد من ذلك الكارت مركزين الجناح الأيمن أو لاعب خط وسط في الناحية اليمنى.

ثم هناك الكارت الأزرق الذي يحمل شعار دوري أبطال أوروبا.

الفارق بين أول اثنين أن ذلك الخاص بدوري الأبطال سترتفع قدراته وأرقامه حال مواصلة ليفربول مشواره في البطولة.

أما الكارت الأول فستظل أرقامه ثابتة للأبد.

هناك كذلك كارت خاص بـ"فريق الأسبوع" وهذا عبارة عن تجميع فيفا لأفضل اللاعبين في العالم خلال الأسبوع ويكون بقدرات أعلى ويُطلق عليه "إنفورم".

هناك كذلك كروت تكون خاصة بالتحديات التي تنشرها فيفا في كل أسبوع أو شهر مثل فريق العام أو فريق الموسم أو أي تحديات أخرى وهذا سنتطرق له في وقت لاحق بمزيد من الشرح.

تختلف قيمة كل كارت بالطبع، فالكارت ذو اللون الأصفر هو أقل قيمة حاليا أما كارت يُدعى "هيدلاينر" فهذا أعلى قيمة حاليا.

كارت صلاح العادي بـ78 ألف كوين، أما الكارت "الهيدلاينر" تبلغ قيمته 241 ألف كوين.

تتغير الأسعار وفقا لبورصة فعلى سبيل المثال ترتفع الأسعار بداية من يوم الخميس نظرا لرغبة كل لاعب في دعم فريقه قبل خوض منافسات "فوت شامبيون" وهذا سنتطرق إليه لاحقا.

لكن كيف تفوز بـ"كوين"؟ الإجابة هي لعب مباريات كثيرة في الأطوار المختلفة بالإضافة لبيع اللاعبين الذين لا تحتاج إليهم بأفضل الأسعار.

أطوار داخل ألتيميت تيم

سكواد باتلز

بعد شرح نظام بناء الفريق ننتقل إلى أنواع مختلفة من الألتيميت تيم.

في البداية هناك "سكواد باتلز" وهذا الطور يجعلك تلعب أمام "الكمبيوتر" وليس أمام أشخاص حقيقيين.

في ذلك النوع تحصل على 40 مباراة بداية من يوم الإثنين الثانية فجرا، يمكن أن تلعب الـ40 مباراة في يوم أو في يومين أو خلال أسبوع.

تختار مدى صعوبة المواجهة في البداية وكلما ارتفعت صعوبة المواجهة كلما حصلت على "كوينز" أكثر.

كلما حققت الفوز حصلت على تقييم أعلى كذلك لتصل إلى مرتبة أفضل تحصل فيها على جوائز أفضل بالتالي تساعدك على بناء فريقك.

هذا بالإضافة لوجود مواجهتين يتجددان أسبوعيا واحدة تتضمن لقاء ضد فريق الأسبوع والأخرى تتضمن أمام فريق اختاره أحد اللاعبين السابقين أو أحد الـ"جيمرز" على مستوى العالم.

الطور الثاني

"فريندلي" مواجهات ودية

هذا النوع يمكنك من اللعب ضد "الكمبيوتر" أو أحد أصدقائك أو أي لاعب عبر العالم دون خصم أي من اللياقة البدنية أو العقود من لاعبيك لتختبر مدى قوة فريقك.

المميز في هذا الطور كذلك إنك ستحصل على "كوينز" بمجرد انتهاء المباراة.

كما أنه سوف يساعدك على إكمال بعض التحديات المطلوبة منك والتي تتجدد كل فترة.

الطور الثالث

درافت

وهذا ينقسم إلى نوعين واحد "سينجل" ضد "الكمبيوتر" وآخر أونلاين ضد أي لاعب في العالم.

في كلتا الحالتين ستحتاج إلى 15 ألف كوين لتدخل المسابقة.

بعد دخولك المسابقة تختار خطة لن يمكنك تغييرها بعد ذلك وستختار لاعبين يُعرضوا عليك تلعب بهم البطولة التي تبدأ من دور الـ16.

تمنحك اللعبة الفرصة أن تختار بين أفضل اللاعبين والأساطير لينضموا لفريقك لتخوض 4 مباريات فقط والخسارة تقصيك وكلما فزت كلما ازدادت جوائزك.

إذ أنه حال تأهلك للمباراة النهائية وحصدت اللقب ستحصد "باكس" أكثر و"كوينز" أكثر بالطبع.

الطور الرابع

ديفيجن رايفالز

هذا الطور تلعبه أمام أي لاعب في العالم، لكن في البداية تعطيك فيفا خمس مباريات أمام "الكمبيوتر" لتحدد في أي درجة ستلعب.

يوجد 10 درجات وتبدأ المنافسات كل خميس في التاسعة صباحا.

وهنا عكس "سكواد باتلز" يمكن أن تلعب أي عدد من المباريات تحصل في النهاية على "كوينز" ونقاط تساعدك على الارتقاء في الترتيب من أجل التأهل للدرجة الأعلى.

أما حال الخسارة فستهبط للدرجة الأقل.

أما الشيء الإضافي هنا فإنك ستحصل على نقاط تؤهلك لتلعب "فوت شامبيون" ويجب أن تحصل على 2000 نقطة لتتأهل للمسابقة وكلما تأهلت في "الرايفالز" لقسم أعلى أصبحت النقاط التي تحصل عليها في كل مباراة للتأهل إلى "فوت شامبيون" أكثر.

"الباكس"

أخيرا هناك شيء يُدعى "باك" هي عبارة عن الجوائز التي تتاح لك فور نهاية المسابقات أو التحديات التي قمت بها وتتضمن عددا من اللاعبين.

هناك كارت عادي "ذهبي" ويطلق عليه "جولد" وهناك ذهبي نادر أو "جولد رير".

وهناك كارت فضي "سيلفر" وبرونزي.

كلما كان الكارت ذهبي كان أفضل بكل تأكيد.

أما كلمة "رير" أو نادر فيختلف أن الشكل بينه وبين الكارت العادي في الزوايا، الكارت العادي صلب أما النادر فزواياته تكون مقصوصة.

هذا كارت ذهبي عادي.

أما هذا ذهبي نادر.

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