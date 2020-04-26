مصدر مقرب من فايلر يجيب لـ في الجول: هل وصلته عروض رسمية للرحيل عن الأهلي

أوضح مصدر مقرب من ريني فايلر المدير الفني للأهلي، حقيقة تلقيه لعروض رسمية للرحيل عن الأحمر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تلقي فايلر عرضين، أحدهما خليجي والآخر أوروبي، في الوقت الحالي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "من الطبيعي أن تبدي بعض الأندية اهتمامها بفايلر، هذا أمر طبيعي يحدث لأي مدرب كبير وناجح".

وأوضح "لكن هذا لا يعني وجود عروض رسمية على طاولة المدرب في الوقت الحالي".

وشدد المصدر "هناك أزمة توقف كرة القدم في العالم كله، ما يجعل الحديث في هذه الأمور صعبا في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي عن اقتراب فايلر من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شريف فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "يمكنك اعتبار الأمر منتهي، الأهلي حريص على تجديد التعاقد مع المدرب صاحب الرؤية الجيدة".

وأضاف "فايلر أيضا لديه كامل الرغبة للتجديد، متبقي فقط الإعلان عن التجديد وما منع ذلك الظروف التي نعيشها بسبب الكورونا".

وأتم المتحدث الرسمي للأهلي حديثه "هناك رغبة أكيدة بين الطرفين، هذا أمر واضح".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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