اختفوا في ظروف غامضة - عبد الله الديب.. بديل السقا الذي لم يلعب أي مباراة مع الأهلي

رحل عبد الظاهر السقا من المنصورة بعد تألقه مع منتخب مصر للاحتراف في تركيا في عام 1999، وبدأ الفريق ذو اللون البرتقالي تجهيز البديل المناسب لقيادة خط الدفاع.

وبالفعل كان البديل هو المدافع الشاب عبد الله الديب الذي شغل مركز الليبرو في المنصورة بعد رحيل السقا.

ليصبح الديب أساسيا مع المنصورة بعد رحيل السقا، ويقدم أداء دفاعي مميز خاصة أمام الأهلي في الدوري.

وبشكل مفاجئ وجد عبد الله الديب نفسه لاعبا في الأهلي بعدما تلقى أمرا مباشرا من مدربه "أحزم حقيبتك واذهب حالا إلى النادي الأهلي، أنت الآن لاعبا في الفريق الأحمر".

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة من السلسلة عبد الله الديب مدافع الأهلي السابق.

FilGoal.com تواصل مع عبد الله الديب للحديث معه عن كواليس انضمامه للأهلي والفترة التي قضاها مع الفريق وكيف رحل عن القلعة الحمراء وماذا فعل بعدها.

وكل ما يلي جاء على لسان عبد الله الديب في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت مع الناشئين في المنصورة وعمري 10 سنوات وتم تصعيدي للفريق الأول وعمري 19 عاما مع الراحل حسن مجاهد وشاركت في بطولة إفريقيا مع الجيل الذهبي للمنصورة الذي ضم كوكبة من النجوم مثل البشبيشي وياسر الكناني وداوود نصر وأيمن محب وياسر تحسين وعماد سلامة وتامر عبد الحميد ووليد صلاح عبد اللطيف، ولعبت 4 مواسم مع الفريق الأول".

"بعد موسمي الرابع مع المنصورة تواصل ثابت البطل مع المنصورة للتعاقد معي وطلبت الإدارة مبلغ مليون جنيه في الوقت الذي كان يحصل حسام حسن مع الأهلي على 30 ألف جنيه في الموسم".

"جلست مع ثابت البطل في الإسكندرية وكشفت له عن تشجيعي للأهلي وأخبرته أن الانضمام للقلعة الحمراء شرف كبير ويكفيني ذلك، فقال لي حسنا سوف نحصل على الاستغناء الخاص بك من المنصورة".

"لكن إدارة النادي تمسكت بالحصول على مليون جنيه للاستفادة من بيعي لكن الأهلي رأى أن هذا المبلغ كبير للغاية".

"في الوقت ذاته صعد نادي جولدي للدوري الممتاز وكان رئيسه هو إيهاب صالح الذي كان يعمل بفكر استثماري وتعاقد معي مقابل 250 ألف جنيه في موسم 2000/2001".

"ثم انتظمت في معسكر الفريق في الإسماعيلية وبعد أيام تلقيت خبر وفاة والدي وسافرت مرة أخرى إلى المنصورة لحضور الجنازة والعزاء".

"وأبلغني محمد صلاح المدير الفني للفريق أن أستمر في المنصورة لمدة 3 أيام وبعدها أعود للقاهرة للانتظام في معسكر الفريق".

"في هذه الفترة كان يرغب وليد صلاح عبد اللطيف وتامر عبد الحميد في انضمامي للزمالك ولكن لم تتواصل معي إدارة النادي الأبيض لمدة 3 أسابيع".

عودة ثابت البطل

"نسيت الأمر وانتظمت في معسكر الفريق في القاهرة وفوجئت باتصال من ثابت البطل يقدم لي واجب العزاء وقال لي "أنا بعزيك في والدك وفي الأهلي".

"اندهشت منه وسألته لماذا وقال لي أنا جلست معك وأخبرتك أننا سنتعاقد معك وألا تتفاوض مع أي ناد آخر، فأخبرته أن إدارة النادي هي التي قررت بيعي للحصول على مبلغ مالي كبير".

"وانتهت المكالمة وهو يقول لي كل شيء قسمة ونصيب".

"كان يجلس معي أحد أصدقائي وشاهدني متأثرا فقال لي إن رئيس نادي جولدي صديق مقرب للمهندس عدلي القيعي وسوف أتحدث معه حتى يوافق على انتقالك للأهلي".

"وبالفعل أخبرت ذلك لثابت البطل في اتصال هاتفي آخر".

اذهب إلى الأهلي فورا

"في اليوم التالي ذهبت إلى التدريبات خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم وفوجئت بالمدير الفني محمد صلاح يقول لي (أحمل حقائبك واتجه إلى النادي الأهلي فورا)".

"كانت مفاجأة بالنسبة لي وسألته لماذا قال لي مبروك أنت الآن لاعبا في الأهلي وإيهاب صالح ينتظرك هناك".

"ذهبت إلى الأهلي ووجدت إيهاب صالح رفقة عدلي القيعي وعلاء عبد الصادق وعماد اليماني المدير الإداري للفريق وبعد نصف ساعة وقعت العقود".

"في هذه الفترة كان الفريق الأول في رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد بقيادة مختار مختار القائم بأعمال المدير الفني وقتها قبل التعاقد مع ديكسي".

"بدأت التدرب مع الصفقات الجديدة مثل خالد بيبو ولم يكن تم قيدهم في القائمة الإفريقية".

"علاقتي كانت جيدة بالجهاز الفني، وسافر الفريق لخوض إحدى مباريات بطولة إفريقيا وبسبب عدم قيدي في القائمة الإفريقية كنت أخوض مباراة ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية ومعي خالد بيبو وسيد عبد الحفيظ وبعض الناشئين".

"وفي هذه المباراة تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد 3 أسابيع لي داخل النادي الأهلي.. إنه القدر".

"أجريت الجراحة وانتهى موسمي الوحيد مع الأهلي قبل بدايته".

"بعدها انتقلت لنادي القناة ولعبت معه لمدة موسم، ثم انضممت لأحد أندية الشركات في الإمارات لمدة 6 شهور".

"عدت إلى مصر عبر نادي الاتحاد السكندري وجلست مع المدرب طلعت يوسف وقال لي إنه يريد الاطمئنان على إصابتي".

"وقضيت فترة اختبار لمدة 4 أيام ولكن لم يخبرني أي مسؤول في النادي بموقفي ولم يتواصل معي أي شخص لتوقيع العقود".

"جلست مرة ثانية مع طلعت يوسف وأكد لي أنني سأكون معهم لكني اعتذرت له ورحلت".

الاعتزال

"اعتزلت كرة القدم وأنا في سن الـ26 لأن كل الفرق كانت تخشى التوقيع معي بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي وأنا أيضا رفضت الخضوع لفترة اختبار قبل الانضمام لأي فريق للتأكد من عدم إصابتي بالصليبي".

"قرار الاعتزال كان خطأ واتخذته في وقت مبكر أيضا وأندم عليه كثيرا، كان يجب أن يكون لدي رغبة وحماس أقوى للاستمرار في الملاعب".

"ولكن لم يكن لي علاقة بوكلاء اللاعبين لذلك قررت الابتعاد عن كرة القدم".

ماذا بعد كرة القدم

"قررت الاتجاه إلى التدريب وعملت في نادي المنصورة، ثم في أكاديمية الأهلي بعدما تواصل معي محمد رمضان وعملت بها لمدة 6 سنوات".

"كما كنت ضمن الجهاز الفني لعادل عبد الرحمن في سيراميكا عام 2011 قبل الثورة".

"وأيضا عملت في قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش كمدرب عام مع عادل أبو جريشة ومن أبرز اللاعبين الذين خرجوا من فريقنا حسام حسن مهاجم سموحة الحالي".

"بعد ذلك عدت للعمل في أكاديمية الأهلي مرة ثانية من 2013 وحتى 2016 مع شوقي عبد الشافي".

"وكانت هذه آخر محطة لي مع كرة القدم قبل أن أقرر الابتعاد عنها نهائيا".

"اختفائي عن الساحة عندما كنت لاعبا لعدم وجود وكيل أعمال يستطيع تسويقي في أكثر من فريق، بينما الجانب التدريبي يحتاج علاقات مع رؤساء الأندية وأنا لا اتمتع بهذه العلاقات".

"والآن أركز على وظيفتي في إحدى الشركات الخاصة".

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