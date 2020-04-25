فوت 20 - ما هو الكيمستري والتحديات وأساليب التناغم

السبت، 25 أبريل 2020 - 20:10

كتب : إسلام أحمد

فوت 20 - ألتيميت تيم في الجول

مع انتشار فيروس كورونا وجلوس الكثيرين في منازلهم بسبب فرض حظر التجول ازدادت الرغبة في اقتناء جهاز بلايستيشن 4 ومن ثم فيفا 20 بالتبعية.

"كاريير مود" و"أونلاين سيزون" و"فولتا" أي الكرة الخماسية كلها أطوار تجذب الجميع لكن يظل طور وحيد يشكل عائقا أمام المبتدئين وأحيانا أمام من يلعبه بشكل مستمر.. "ألتيميت تيم".

لذا سيقدم FilGoal.com سلسلة تتناول طبيعة الألتيميت تيم وما هو الفارق بين الكروت وكيف تشكل أفضل فريق لك وما هي التحديات الجديدة والكروت الجديدة والفارق بينهم جميعا.

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طالع الحلقة الأولى: ما هو "ألتيميت تيم" وكيف تبني فريقك لتنافس العمالقة أسبوعيا في فيفا

الانتقالات

لن يكون حصولك على اللاعبين بمجرد فتح "الحزم" أو "باك" الخاصة بالتحديات بل تستطيع شراء وبيع اللاعبين وكل كارت لديه سعره الخاص.

لكن قبل أي شيء فأن اللعبة تحدد لك السعر الأعلى والأدنى للكارت من أجل البيع أو الشراء، لذلك يتوجب عليك حلين.

إما أن تدخل مزادا للحصول على اللاعب وتتنافس مع أخرين للحصول على الكارت المطلوب أو تفعّل خيار "شراء الآن" للحصول على الكارت دون المزايدة.

وتقسم الكروت إلى:

برونزي: يبدأ سعره من 150 كوين

فضي: يبدأ سعره من 150 كوين

فضي نادر: يبدأ سعره من 250 كوين

ذهبي: يبدأ سعره من 350 كوين

ذهبي نادر: يبدأ سعره من 650 كوين

سيبشال "خاص": يتحدد بداية سعره حسب الطور والحدث له من اللعبة.

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ولن يكون بالضرورة أن تجد كارت فضي بـ 250 كوين، على سبيل المثال كارت أداما تراوري (لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي) الفضي تتراوح قيمته بين 2500 إلى 5000 كوين.

Who are the Fastest Players in FIFA 20? - Franksflynn - Medium

بإمكانك أيضا عرض اللاعبين للبيع إذ لا يجوز لك أن تمتلك نفس الكارت مرتين في فريقك.

تستطيع امتلاك نفس اللاعب لكن بكروت مختلفة.

على سبيل المثال: يمتلك محمد صلاح الكارت الذهبي، ليس بإمكانك الحصول على كارت ذهبي آخر من اللاعب وإذا حدث سيتوجب بيعه، لكن بإمكانك امتلاك كارت محمد صلاح الخاص بدوري الأبطال على سبيل المثال رفقة الكارت الذهبي.

هنا نتطرق في الانتقالات لجزء آخر: هناك كروت قابلة للتداول "tradable" وأخرى غير قابلة للتداول "Untradable".

الكارت القابل للتداول يمكنك بيعه وشراءه عن طريق سوق الانتقالات، والغير قابل لن يمكنك بيعه مهما بلغت قيمته، يمكنك فقط استخدامه في تحديات بناء التشكيل وإذا حاولت بيعه ستكون قيمة ما تحصل عليه 0.

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العقود

عندما تتحصل على لاعب في "باك" يمكنك اللعب به مباشرة دون قيود، لكن لكل لاعب عقد.

كل لاعب يشارك في 7 مباريات في البداية مع فريقك وعقب ذلك تظهر لك علامة العقد أعلى يمين الكارت لتجديد تعاقده.

بإمكانك الحصول على كارت التعاقد للاعبين من خلال "باك" أو شراءه من سوق الانتقالات، وهو لكل لون للكارت "برونزي – فضي – ذهبي" كارت معادل لتجديد التعاقد.

Managing a team in FUT 20, FIFA 20 Ultimate Team - FIFA 20 Guide ...

إذا كان اللاعب كارت ذهبي يمكنك تجديد تعاقده بكارت تعاقد ذهبي يتيح لك اللعب به خلال 28 مباراة، إذ جددت تعاقد لاعب ذهبي نادر بكارت تعاقد فضي مثلا سيتيح لك اللعب به لـ 10 مباريات.

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اللاعب المعار

في البداية تمنحك فيفا فرصة الحصول على أحد نجوم "فوت 20" من أجل زيادة قدرات فريقك، لكنه مُحدد بعدد مباريات معينة، 3 أو 5 أو 7.

وفي بعض الأحيان تمنحك اللعبة فرصة اللعب بأحد الأساطير لعدد مباريات معينة يمكنك استخدامه في أي طور في اللعبة.

FIFA 20 Ultimate Team: Tips and Tricks Tutorial To Earn Coins And ...

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أساليب التناغم Chemistry Styles

بإمكانك أن ترفع قدرات لاعبك عن طريق أساليب التناغم، لكل مركز أنماط ترفع عددا من قدرات اللاعب.

كل لاعب لديه 6 قدرات، مع الأسلوب تستطيع زيادة قدرات اللاعب أو الحارس، مثل زيادة السرعة أو المراوغة أو التصديات للحارس.

هناك أسلوب أساسي يرفع جزءا من قدرات اللاعب وتستطيع زيادة كم أكبر عن طريق الأنماط الخاصة.

أساليب للحارس: القفاز – القط – السد – الحائط

أساليب للمدافع: الظل – المترصد- المصارع – المحارب – الحارس

أساليب للاعب الوسط: المحفز – المحرك – المايسترو – القوة – المهندس – الفنان

أساليب للمهاجم: الصياد – القناص – قناص متخصص – الهداف – الصقر

يمكنك الحصول عليها عن طريق الشراء من سوق الانتقالات أو عبر "باك".

The Best Chemistry Style for FIFA 20 Ultimate Team

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التمركز

يمكنك تغيير تمركز اللاعبين من أجل أن تتوافق مع خطتك، لكن لا يجوز أن تغير مركز مدافع للاعب خط وسط على سبيل المثال، فكيف؟

يمكنك أن تغير مركز لاعب جناح أيمن RW إلى لاعب وسط أيمن RM أو مهاجم أيمن RF والعكس بالتبادل فيما بينهما.

يمكنك تغيير مركز لاعب وسط CM إلى صانع ألعاب CAM أو لاعب ارتكاز دفاعي CDM.

أو مهاجم ثان CF إلى مهاجم ST أو لاعب وسط، وهكذا.

FIFA 20 Position Change Cards Guide

يمكنك الحصول عليها عن طريق الشراء من سوق الانتقالات أو عبر "باك".

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المدرب

كل فريقي يضم 11 لاعبا أساسيا و7 بدلاء و5 خارج قائمة المباراة ومدرب.

لكن فيما يفيد المدرب؟ يرى البعض أن تواجد المدربين غير مفيد في الفريق بل عليك أن تلعب مثلا بمدرب لفريق إنجليزي عندما يكون تشكيل فريقك إنجليزي على سبيل المثال لمزيد من الكيمياء.

بإمكانك تغيير مدرب مثلا من يورجن كلوب التابع للدوري الإنجليزي للدوري الألماني ليتوافق مع تشكيل الدوري الألماني الخاص بك لمزيد من الكيمياء.

لكن الأهم هو مدرب الخاص ومدرب الحراس، وهو ما يرفع قدرات اللاعب بشكل أكبر لمباراة واحدة، وكذلك مدرب لعلاج اللاعبين من الإصابات.

يمكنك الحصول عليها عن طريق الشراء من سوق الانتقالات أو عبر "باك".

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تحديات بناء التشكيل

الجزء الأهم لبناء بناء فريق قوي هو تحديات بناء التشكيل أو SBC.

يتطلب منك بناء فريق وفقا لمتطلبات معينة حسب الكيمياء والتقييم أو متطلبات خاصة مثل عدد لاعبين من جنسية معينة أو دوري محدد.

تحصل على "باك" عند اتمام التشكيل تحصل منه على لاعبين، وفي بعض الاحيان قد تلجأ لسوق الانتقالات من أجل تعويض فريقك وإتمام التحدي.

هناك أيضا تحديات أفضل لاعب في الشهر للدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني، إذ يصدر كارت خاص للاعب يتطلب منك للحصول عليه إتمام تحدي أو أكثر حسب قيمة اللاعب.

وهناك أيضا تحديات الكارت الأفضل للاعب، إذ تصدر اللعبة كل أسبوع عددا من الكروت الجديدة الخاصة بقدرات خاصة للاعبين يمكنك الحصول عليها وفقا لقيمتها عند طريق إتمام التحديات أيضا.

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على سبيل المثال في التحدي السابق: تطلب تقييم الفريق 75 أو يزيد، وكذلك أن تصل كيمياء اللاعبين إلى 70، وأن يضم الفريق لاعبا من الدوري البلجيكي، وألا يزيد عدد اللاعبين من نفس الدوري عن 3.

كلما ازدادت درجة وقيمة التحدي كلما زادت صعوبته سواء خاصة على مستوى التقييم.

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الأوبكجتيف

Everything you need to know about FIFA 20 Ultimate Team Season ...

كل 40 يوما يبدأ موسم جديد للعبة، إذ يتطلب عددا من المهام إذا حققتها تحصل على XP وأقصى عددا هو 100 ألف XP خلال 30 مرحلة.

عند الوصول لكل مرحلة تحصل على جائزة، باك أو لاعب معار أو لاعب بكارت خاص.

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فوت 20 ألتميت تيم
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