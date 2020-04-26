الزناتي: عامر حسين تعرض للظلم.. ومشكلتان تواجه الملاعب المصرية

يرى حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات في اتحاد الكرة أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد المصري تعرض للظلم.

وقال الزناتي "عند تولي منصبي كان عامر حسين أول من تحدثت معه هاتفيا، في رأيي لقد تعرض للظلم".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "في الموسم الماضي تعرض لانتقادات عديدة بسبب ضغط البطولات الإفريقية والعربية، الأهلي والزمالك شاركوا في 4 بطولات في نفس الوقت".

وأكمل "عامر حسين كان معذورا، واتحدى ما يقال أن الأهلي في الموسم الماضي لم يلعب لمدة 50 يوما بسبب ارتباطاته الإفريقية والعربية، الأهلي كان يخوض مباراة كل 4 أيام".

وأكمل "اختلافي معه كان في طريقة تعامله مع الإعلام، هو كان رئيس لجنة المسابقات لذلك يظهر إعلاميا بشكل أكبر، لكنني مدير إدارة وهو ما يتسبب في مشاكل لي إعلاميا لرفضي الظهور الإعلامي".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي بسبب بعض المعطيات غير مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الموسم الجاري، فكيف لي ألا أغيّر مواعيدهم في الدوري أيضا".

وتطرق الزناتي للحديث عن الملاعب في مصر مواصلا "ملاعب مصر جيدة للغاية، لكن لدينا مشكلتين، الصيانة أولا ولدينا مشكلة في الضيافة وهو ما تسفيد منه الأندية الأوروبية بشكل كبير".

وأتم "نادي لوريزن السويسري على سبيل المثال يستفيد من 25% من إيرادات الضيافة الخاصة بملعبه".

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