كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير فورملا 1 بوفاته إلى الأبد

"إن قُدر لي الموت في حلبة السباق، أتمنى أن أموت سريعا ولا أقضي حياتي على كرسي متحرك أو نصف ميت في المستشفى".. آيرتون سينا أسطورة الفورملا وان.

يقولون أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أعداء، على الأقل يحاول الإعلام إظهار ذلك، لكن ماذا إن كان الثنائي زميلين في فريق واحد؟

هكذا كان الحال في أوائل العقد الأخير من القرن الماضي بين أيرتون سينا وألين بروست لكن في سباق السيارات وليس في كرة القدم. الإعلام يظهر عداء الزميلين لبعضهما، وإن لم يكن عدائهما شخصي، فهو بالتأكيد تنافسي على لقب الأفضل في العالم.

FilGoal.com يقدم لكم كوميك بوك جديد، بطله آيرتون سينا أسطورة البرازيل في سباق السيارات، والذي غير اللعبة للأبد.

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