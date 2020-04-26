عمرو زكي يكشف صفقة تبادلية طرفها أبو تريكة كادت تتم لينضم لـ الأهلي

كشف عمرو زكي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق كواليس فترته مع لوكوموتيف موسكو الروسي والتي كاد أن ينتقل منها لـ الأهلي.

عمرو زكي انتقل من إنبي إلى لوكوموتيف موسكو الروسي في 2006، قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة الزمالك بعدها مباشرة.

وقال عمرو زكي: "الأجواء كانت صعبة للغاية في روسيا وكنت أعاني من كثير من الأمور ومن صعوبة التعامل إلى جانب بعض العنصرية".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "عقدي مع لوكوموتيف وجدت أنه لمدة 5 سنوات وبشرط جزائي يصل 10 مليون دولار، على عكس ما كنت قد اتفقت عليه، ومن هنا طلبت الرحيل من النادي".

وتابع "وقتها كان النادي يرغب في إتمام صفقة تبادلية مع الأهلي. نائب رئيس النادي كان تونسيا ولديه صداقة مع عدلي القيعي".

وأوضح "الصفقة التبادلية كانت بانتقال محمد أبو تريكة ومحمد عبد الله إلى لوكوموتيف في مقابل انتقالي للأهلي".

وأشار "الأهلي رفض على ما أعتقد وقتها، وأنا أيضا رفضت الفكرة لأن النادي لم يخطرني بدخوله في مفاوضات مع الأهلي ولم يخطرني بأي شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "أخبرتهم بأنهم كان يجب عليهم إخطاري بكل شيء وأنني إذا عدت لـ مصر فسوف ألعب في الزمالك فقط".

واستكمل "أخبرته أنني سألعب في الزمالك فقط، رغم عدم وجود أي مفاوضات وقتها".

وأتم "بعدها تحدث معي مرتضى منصور وأخبرني بأنه سيتعاقد معي ولو كنت "برجل واحدة" وتمت الصفقة".

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