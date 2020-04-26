تقرير: يوفنتوس يعد 5 لاعبين لدخول أحدهم في صفقة بوجبا

الأحد، 26 أبريل 2020 - 13:36

كتب : FilGoal

بوجبا وراشفورد

يعد يوفنتوس قائمة بخمسة لاعبين لدخول أحدهم في صفقة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

ودخل يوفنتوس مع إنتر وريال مدريد وباريس سان جيرمان في قائمة المهتمين بضم بول بوجبا الفترة الأخيرة بعد أنباء رفض مانشستر يونايتد تمديد عقد اللاعب.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن بيع بوجبا في الصيف أمر لا مفر منه في الصيف حال لم يتم تمديد التعاقد.

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وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يمتاز عن باقي الفرق المهتمة بضم اللاعب بقائمة من اللاعبين الذين يمكن دخولهم ضمن الصفقة.

وأوضح التقرير أن دوجلاس كوستا على رأس اللاعبين الذين يمكن رحيلهم من أجل بوجبا لأنه لا يحظى بثقة ماوريسيو ساري المدير الفني.

ويأتي أليكس ساندرو أيضا ضمن القائمة خاصة في ظل اهتمام سابق من مانشستر يونايتد لضمه، بالإضافة إلى أدريان رابيو لاعب الوسط الذي لا يلعب كثيرا مع يوفنتوس.

ويدخل ثنائي الوسط ميراليم بيانيتش وأرون رامسي ضمن قائمة اللاعبين الذين يستعد يوفنتوس للاستغناء عن أحدهم من أجل بوجبا.

وخاض بوجبا 8 مباريات فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد وصنع هدفين.

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بول بوجبا مانشستر يونايتد يوفنتوس
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